von Redaktion

Einen Einbruch in eine Schule in der Mönchweilerstraße haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begangen. Das teilt die Polizei mit.

Die unbekannten Täter gelangten demnach nach dem Einschlagen einer Scheibe ins Gebäude der Zinzendorfschulen. Dort stahlen sie aus einem Werkstattbereich mehrere Werkzeuge.

Im Verwaltungsteil der Schule fiel ihnen noch ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.