Am 16. und 17. September kommen Familien und Handwerksliebhaber auf ihre Kosten: Im Kurpark in Königsfeld findet der 14. Kunsthandwerkermarkt statt. Zeitgleich tummeln sich in der Ortsmitte Riesen, Elfen, Zwerge und Prinzessinnen. Auch die Vereine sind am Sonntag aktiv und veranstalten eine Freizeitbörse. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag wird das Wochenende abgerundet.

Über 80 Aussteller hat die Organisatorin und „Park-Café“-Chefin Carola Stern wieder nach Königsfeld locken können. Diese bauen ihre Stände am kommenden Wochenende, 16. und 17. September beim 14. Kunsthandwerkermarkt auf. Einige kommen von weiter her aus Frankfurt, Stuttgart bis Radolfzell, andere sind aus der näheren Umgebung wie Dunningen, Schönwald oder Donaueschingen.

Das Angebot auf dem Markt ist vielfältig für junge und ältere Besucher. So werden beispielsweise Baby-Wärmflaschen, Bären, handgefertigte biologische Kerzen, Seidentücher, Nisthäuschen, Gartenobjekte und Kinder- und Erwachsenenschmuck angeboten. „Auch Upcycling ist auf dem Markt ein Thema“, erklärt Stern. So hat ein Anbieter beispielsweise Schmuck aus altem Tafelsilber hergestellt. Wie jedes Jahr konnte Stern neue Aussteller gewinnen, um den Markt attraktiv zu halten. So können die Besucher dieses Mal von einer Künstlerin handbemaltes Porzellan aus Donaueschingen erwerben. Wer sich über Buchdruck und Buchbinden informieren will, ist am Stand der Buchbinderin aus Radolfzell richtig. Etwas außergewöhnlich werden sicher auch der Betonschmuck und Gartendekorationsstücke sein, die in Oberndorf gefertigt werden.

Zusätzlich zu den bunten Ständen der Kunsthandwerker im Königsfelder Kurpark gibt es auch ein reichhaltiges Speisenangebot mit Waffeln, Eis, Kürbissuppe, Grill- und Currywürsten und Ofenkartoffel mit Sauerrahm an verschiedenen Ständen. Dies bietet die Organisatorin neben dem Angebot des „Park-Cafés“ an. Das Café wird seit 20 Jahren von Stern betrieben. Den Kunsthandwerkermarkt organisiert sie zum 14. Mal. „Das ist stressig, aber ich freue mich. Der ganze Markt ist ein großes Highlight und ein Anziehungspunkt“, erklärt die Café-Betreiberin.

Während des Kunsthandwerkermarkts findet an beiden Tagen wieder das Puppen- und Märchenfestival rund um die Königsfelder Ortsmitte statt. Hier gibt es kostenlos vom Kasperletheater über Klanggeschichten bis zum Mitmachtheater jede Menge Abwechslung. Wer allerdings das Festival unterstützen möchte, kann laut Sonja Schumacher, die bei der Stadt Königsfeld für die Veranstaltung zuständig ist, auf freiwilliger Basis Eintrittsbändchen erstehen. Diese kosten für eine Familie fünf Euro, für Einzelpersonen 1,50 Euro. Schumacher selbst ist begeistert vom Festival: „Ich freue mich am meisten auf die vielen begeisterten Kinder, die gespannt zuhören, mitfiebern, sich einbringen und mitmachen. besonders freue ich mich auf den Märchenabend für Erwachsene am Samstag um 19 Uhr im Haus des Gastes mit Karin und Olaf.“ Neu ist auch die Märchenwanderung durch den Eichhörnchenwald mit Olaf Jungmann.

Zehn Vereine und Institutionen präsentieren sich ebenfalls. So können die Besucher unter anderem beim FC Königsfeld auf eine Torwand schießen oder bei den Königsfeldern Rotwald-Deifeln Masken basteln. Die Black Forest Discogolf Beavers bauen für Interessierte eine Übungsstation auf, an der man sich beim Frisbeespielen ausprobieren kann. Kindertagesstätte Buchenberg und Kindergarten Zauberwald sind mit Barfußpfad, Glitzer-Tattoos und Kinderschminken vertreten. Am Sonntag haben die Einzelhändler des Handels- und Gewebevereins ihre Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet, um das Angebot abzurunden.