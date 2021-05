von Redaktion

Auch in Neuhausen leiden die Musiker des Musik- und Trachtenvereins unter den Folgen von Corona. Weder Proben noch Auftritte sind möglich. Hoffnung ist vielerorts Resignation gewichen. So ist man doch erfreut, wenn es auch Positives zu berichten gibt.

Laurin Ohnmacht, einer der Auszubildenden im Verein, hat mit hervorragender Leistung das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Bronze bestanden. Dies war durch ein Pilotprojekt des Blasmusikverbandes möglich. Aufgrund der gerade herrschenden Regelungen dürfen keine Prüfungen in Präsenz stattfinden. Daher wurde eine Möglichkeit ins Leben gerufen, wie Zöglinge die Prüfung online ablegen können. So konnte Laurin die Stücke mit einem Prüfer und ausreichend Sicherheitsabstand auf Video aufnehmen.

Deses Video ging dann online an ein Prüfungsgremium. Dieses stufte die Leistung als sehr gut ein. Dies war der Lohn für den jungen Musiker, der sich auch in der Pandemie nicht von seinem Ziel abbringen ließ. Die Übergabe der Nadel und Urkunde zu gegebener Zeit erfolgen. Von Vereinsseite bekam er aus der Hand von Jugendleiterin Alexandra Ströbele ein kleines Geschenk.