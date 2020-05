Spielplätze

Ab Samstag, 9. Mai, werden in Königsfeld folgende Spielplätze wieder freigegeben: Buchenberg (Ortsmitte), Burgberg (Grundschule/Spielplatz), Erdmannsweiler (Unter Bühl, Seilbahn), Königsfeld (Rathaus/Zinzendorfweg, Theodor-Heuss-Straße, Bregnitz), Neuhausen (Spielplatz Schulstraße, Schulspielplatz, Mesmerlehen) und Weiler (Gemeindehalle). Nicht geöffnet werden öffentliche Sport- und Freizeitanlagen sowie Bolzplätze. Hierunter fallen in Königsfeld der Natursportpark, die Minigolf-Anlage und der Downhill-Parcour sowie die Bolzplätze auf dem Anger im Baugebiet „Unter Bühl“ in Erdmannsweiler und bei der Grundschule in Burgberg.

Königsfeld Maskenpflicht auf dem Schulgelände der Zinzendorfschulen in Königsfeld – Interview mit Schulleiterin Beate Biederbeck zum Schulstart Das könnte Sie auch interessieren

Museen

Nach den neuen Bestimmungen dürfen ab dem 6. Mai Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten wieder öffnen. Dies betrifft das Heimatmuseum Buchenberg, das Albert-Schweitzer-Haus, die Lesegalerie im Haus des Gastes sowie den Kunstraum Königsfeld. Hier bleiben laut Link jedoch zunächst weitere Ausführungsbestimmungen, insbesondere des Museumsverbandes, abzuwarten, um ein entsprechendes Hygienekonzept für die Einrichtungen zu erarbeiten. Zudem bedarf es der engen Absprache mit Vereinen, sodass eine Öffnung der Einrichtungen erst nach der Umsetzung dieser Maßnahmen möglich sein wird. Nähere Informationen hierzu folgen zu gegebener Zeit.

Tourist-Info

Ab dem 7. Mai wird der Schalter der Tourist-Info im Bürgerservice-Büro vormittags von 9 Uhr bis 12 Uhr besetzt sein. Nachmittags und samstags bleibt der Schalter infolge angeordneter Kurzarbeit bis auf Weiteres geschlossen.

Königsfeld Kommen die Kunden wieder in die kleinen Läden nach Königsfeld? Drei Einzelhändler über ihre erste Woche nach der Wiedereröffnung Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderatsitzung

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 13. Mai unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorgaben im Haus des Gastes statt. Neben begrenzten Sitzplätzen für Zuhörer im Sitzungssaal wird eine Videoübertragung in einen weiteren Zuhörerraum in der Lesegalerie sowie online unter www.koenigsfeld.de erfolgen. Eine Maskenpflicht besteht nicht; es wird jedoch eine ausreichende Anzahl an Schutzmasken für das freiwillige Tragen bereitgestellt. Auch die kommunalen Gremien werden nach längerer Sitzungspause wieder ihren regulären Sitzungsrhythmus aufnehmen.