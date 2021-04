Königsfeld Nur für Abonnenten vor 32 Minuten

„Ein großer Pädagoge“: Bruder Vollprecht stirbt mit 84 Jahren

Peter Vollprecht leitete bis 2010 die Zinzendorfschulen in Königsfeld und war für alle drei Zinzendorfschulen der Herrnhuter Brüdergemeine in Deutschland prägend. Was ihn auszeichnete waren vor allem sein feinsinniger Humor und seine ruhige, besonnene Art.