Eichhörnchen sind klein und putzig. Genau das macht den Eichhörnchenwald in Königsfeld so beliebt. Und das lockt viele Besucher. Doch manchmal kann man den Eindruck bekommen, dass es dort immer weniger Eichhörnchen gibt. Ist das so?

Annika Bildlingmaier weiß über die Eichhörnchen im Doniswald genau Bescheid. Sie ist Försterin und seit Juli als Revierleiterin für den Gemeinde- und Privatwald in Königsfeld und Mönchweiler zuständig. Dazu gehört auch der Doniswald.

Revierleiterin Annika Bidlingmaier im Doniswald. | Bild: Susanne Rothweiler

Natürliche Schwankungen

Von Jahr zu Jahr kann die Population der putzigen Nager auch natürlichen Schwankungen unterliegen, erklärt die Försterin. Gibt es beispielsweise einen sehr trockenen Sommer, kann es vorkommen, dass ein Teil der Jungtiere nicht überlebt.

Bidlingmaier ist keine starke Minderung der Eichhörnchen Population im Doniswald bekannt. Die junge Frau steht auch immer noch in Kontakt mit ihrem Vorgänger, dem Förster Peter Gapp und kann auf dessen Erfahrung zurückgreifen.

Rotes einheimisches Eichhörnchen im Doniswald in Königsfeld Video: Susanne Rothweiler

Zahl wurde noch nicht erfasst

Wie viele Eichhörnchen im Eichhörnchenwald ungefähr leben, dazu kann die Försterin nichts sagen, da die Anzahl noch nicht erfasst wurde. Das würde wahrscheinlich auch sehr schwer werden, da die Eichhörnchen so flink und auch nicht alle zur selben Zeit aktiv sind.

Dunkles Eichhörnchen im Doniswald in Königsfeld. | Bild: Susanne Rothweiler

Im Durchschnitt drei Jahre alt

Das Eurasische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), das im Doniswald vorkommt, wird im Durchschnitt drei Jahre alt. Es kann aber auch bis zu zehn Jahren alt werden, sagt Bidlingmaier. Die Eichhörnchen schlafen in sogenannten Kobeln, das sind kugelige Nester. Diese bauen sie meist in Baumkronen aus Zweigen, Blättern und Moos. Vom Boden aus sind die Nester kaum zu sehen.

Der Doniswald Der Doniswald liegt in Königsfeld und ist 14 Hektar groß. Viele Besucher kommen aus nah und fern, um die Eichhörnchen zu füttern. Die Wildtiere sind relativ zutraulich und fressen oft aus der Hand. Der Doniswald ist vom Parkplatz am Königsfelder Rathaus (Rathausstraße 11, Königsfeld) leicht zu erreichen.

Welche Zeit ist am besten?

Eichhörnchen sind das ganze Jahr über aktiv. Sie machen keinen Winterschlaf, wie manchmal fälschlicherweise angenommen wird. Im Winter verbringen sie viel Zeit in ihnen Kobeln. Aber auch zur kalten Jahreszeit müssen sie zum Futtersuchen immer wieder raus. Am aktivsten sind sie am frühen Vormittag und am Nachmittag. Über die Mittagszeit ziehen sie sich vor allem im Sommer meist zurück.

A81 Autofahrer kann es nicht glauben: So reagieren die Menschen auf seinen Unfall Das könnte Sie auch interessieren

Fraßspuren

Auf der Suche nach den Eichhörnchen deutet die Försterin auf Fraßspuren. Die gibt es im Doniswald überall.

Försterin Annika Bidlingmaier auf den „Fraßspuren“ der Eichhörnchen im Doniswald. | Bild: Susanne Rothweiler

Das fressen Eichhörnchen

Eichhörnchen fressen Baumfrüchte, Samen, Knospen, Pilze, Blätter, Nüsse, aber auch Vogeleier und Kleinvögel. Für den Winter legen sich die Nagetiere in Baumspalten oder Löchern am Boden Vorräte an. Nicht jedes Versteck wird von ihnen wiedergefunden, dadurch können die vergessenen Samen keimen und wachsen.

Försterin Annika Bidlingmaier zeigt Fraßspuren der Eichhörnchen an Nussschalen und abgenagten Tannenzapfen. | Bild: Susanne Rothweiler

Keine Erdnüsse oder Mandeln

Im Doniswald ist das Füttern erlaubt, erklärt die Försterin. Am einfachsten ist es, die Eichhörnchen mit Walnüssen oder Haselnüssen zu füttern. Erdnüsse oder Mandeln sind wegen der Blausäure nicht optimal und weil sie bei uns nicht vorkommen und somit nicht zur natürlichen Nahrung gehören.

„Man sollte immer bedenken, dass das Eichhörnchen ein Wildtier ist. Man sollte ihm Futter anbieten, das es auch in natürlicher Umgebung finden würde. Viele Eichhörnchen Fans sind mit Nusstüten unterwegs. So auch eine Familie, die am Rand des Doniswald steht.

Königsfeld Tipps von Tierfreunden: So füttert man die Eichhörnchen richtig Das könnte Sie auch interessieren

Mia Ruch ist ein Eichhörnchen Fan

Mia Ruch ist mit Mama Stephanie Ruch und Papa Christoph Ruch am Nachmittag mit einer Nusstüte im Doniswald unterwegs. Die Haselnüsse hat Mia im Garten, zuhause in Laufenburg gesammelt. „Jetzt sind Ferien und wir werden testen, ob wir die Eichhörnchen mit unseren Haselnüssen füttern können“, sagt Mama Ruch. Und los geht es, auf die Suche nach den Eichhörnchen.

Familie Ruch aus Laufenburg will die Eichhörnchen im Doniswald füttern. Mama Stephanie, Tochter Mia und Papa Christoph Ruch haben selbst gesammelte Haselnüsse dabei. | Bild: Susanne Rothweiler

Nuss-Tüte ist geleert

Nach einer Stunde ist die Nuss-Tüte leer und Mia glücklich. Sie ist mit Mama und Papa vorsichtig und leise durch den Wald gestreift. „Ich habe sechs Eichhörnchen gesehen und eins gefüttert. Das hat die Nuss sogar von meiner Hand genommen“, sagt Mia und strahlt.