Die Vereinsaktiven des Vereins Kunstkultur Königsfeld waren am Sonntag überrascht über so viel Zuspruch zur neuen Ausstellung „The heart is a lonely DJ“ mit Werken von Achim Vogel Muranyi und seinem verstorbenen Vater Peter Vogel, dem Pionier der interaktiven Klanginstallationen in Europa. Diese Kunst bewegt die Besucherinnen und Besucher direkt, denn Schattenspiele, Geräusche oder Bewegung müssen sie selbst erzeugen, damit Klänge erzeugt werden, berichtet der Verein in einer Mitteilung.

Das verbindende Element von Achim Vogel Muranyi und Peter Vogel ist die Techno- und Minimalmusic. Beide verbindet die Leidenschaft zu repetitiven und ekstatischen Rhythmen. Im Fokus dieser Ausstellung steht die generationsübergreifende Weiterentwicklung eines Werkes, das sich der Interaktion verschrieben hat. Das heißt, Besucherinnen und Besucher sind durch ihre Bewegungen und Impulse Teil der Kunstwerke und Installationen.

Achim Vogel Muranyi ist ein deutscher, zeitgenössischer Künstler und Komponist. Sein Werk umfasst Comic-Illustrationen und Gemäldeserien. Seit 2010 beschäftigt er sich mit elektronischen Kontrollmechanismen und Interaktivität sowie computergesteuerten visuellen und musikalischen Ereignissen. Peter Vogel zählt zu den Pionieren der Klangkunst und entwarf über vier Jahrzehnte elektronische Klangskulpturen und Bühnenperformances. Seine Arbeiten bestehen aus verschiedenen elektronischen Komponenten und verbinden die Zufälligkeit von beobachterabhängigen Reaktionen mit bestimmten determinierten Systemen. So entsteht ein reaktionsfähiges Netzwerk an Strukturen und Mustern.

Die Kunst der beiden Künstler ist anregend und durchgehend spielerisch. Gerade Kinder haben große Freude daran, was schon beim Aufbau der Ausstellung deutlich wurde: Drei Schüler schauten neugierig in den Kunstraum und experimentierten dann mit wachsender Freude an den Klanginstallationen. Achim Vogel Muranyi zeigte in drei Präsentationen an den Klangwänden deren Funktion. Er sieht die Klanginstallationen als Musiker und man merkt ihm die Begeisterung daran an. Für ihn sind Klang und Musik nicht Beiwerk für Sprache und Bild, sondern sie sind der Ursprung aller kreativen Prozesse. Während Peter Vogel noch ohne Computerchips auskam und nur Widerstände, Transistoren und Sensoren verwendete, hat Achim Vogel Muranyi in seinen Objekten diese neueren Bauteile eingebaut, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Die Ausstellung ist bis 22. Oktober immer samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei. Am Dienstag, 10. Oktober, um 19 Uhr findet der Galerieabend zur Ausstellung mit Axel E. Heil statt.