von Redaktion

Eine unbekannte Person hat am Dienstag, im Zeitraum von 12 Uhr bis 13.30 Uhr, im Franziskusweg (Ortsteil Neuhausen) aus einem unverschlossenen Seat einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag, gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter gelangte so an rund 150 Euro Bargeld und in den Besitz mehrerer EC-Karten. Das ist bereits der zweite Fall dieser Art. Auch im Holunderweg (Ortsteil Erdmannsweiler) haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagfrüh aus einem Auto Bargeld entwendet.

Königsfeld Diebe stehlen Geld aus Auto Das könnte Sie auch interessieren

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen auffällige Personen im Bereich des Franziskuswegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.