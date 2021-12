von Lothar Herzog

Der Königsfelder Busbahnhof soll nächstes Jahr endlich barrierefrei werden. Dies will sich die Gemeinde über 400.000 Euro kosten lassen. Dort sollen auch ein WLAN-Hotspot und eine Toilette entstehen, so die derzeitigen Pläne.

Der Busbahnhof in Königsfeld soll barrierefrei mit WLAN-Hotspot und Toilette ausgebaut werden. Das kostet rund 414.000 Euro. | Bild: Lothar Herzog

Pläne für den Kernort

Im Haushaltsentwurf 2022 der Gemeinde sind für den Kernort insgesamt 2,15 Millionen Euro reserviert. In der Sitzung des Ortsteilausschusses wurden neben der Vorstellung des Gesamthaushalts speziell die Positionen besprochen, die den Kernort Königsfeld betreffen. Bei den Investitionen, die im Finanz-Haushaltsentwurf einen Umfang von 2,02 Millionen Euro haben, sind im Kernort Maßnahmen in Höhe von insgesamt 721.000 Euro vorgesehen.

Unterkirnach Die Hühnerschar darf hier wohnen – aber bitte nur mit Ausnahmegenehmigung Das könnte Sie auch interessieren

Auch fürs Wasser fließt Geld

Größtes Vorhaben ist dabei der barrierefreie Ausbau des Busbahnhofs in der Gartenstraße mit 414.000 Euro. Für die Ertüchtigung der Rotwaldquellen und des Ottebrunnens sollen 75.000 Euro und 36.800 Euro bereitgestellt werden. Die Kammerauskleidung und Erneuerung der Hydraulik des Hochbehälters im Mozartweg werden mit 67.500 Euro veranschlagt.

Neue Fahrpläne Seit dem 12. Dezember gelten neue Fahrpläne im Regionalbusverkehr des Schwarzwald-Baar-Kreises. Auch im Villinger Umland haben sich Linienwege, Nummern und Abfahrtszeiten geändert. „Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis erhält klare Strukturen und ein verbessertes Angebot. Einige Orte erhalten erstmalig Anbindungen an Ferientagen und am Wochenende. Insgesamt fahren die meisten Busse häufiger“, teilt der Landkreis mit. Grundlage ist der vor vier Jahren vom Kreistag verabschiedete Nahverkehrsplan. Fahrpläne sollen einheitlicher gestaltet werden und ein zeitgemäßes Fahrplanangebot geschaffen werden. Die neuen Liniennummern sollen den Fahrgästen Orientierung geben. Alle Nummern sind nun dreistellig.

------------

Digitalisierung der Grundschule

Eine weitere Maßnahme im Bereich der Wasserversorgung ist der Austausch der Wasserleitung im Albert-Schweitzer-Weg und Birkenweg, die rund 55.000 Euro kosten wird. Für die Digitalisierung der Grundschule werden knapp 40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Einzige Investition des Eigenbetriebs Kurbetriebe ist die Umsetzung eines Trekking-Camps für knapp 16.000 Euro.

Kindergärten kosten viel Geld

Im Ergebnishaushalt verschlingt die Abmangelbeteiligung am Kindergarten „Arche“ mit 581.000 Euro den größten finanziellen Brocken. Zudem müssen an der Einrichtung die Südseite des Hinterhofs und die Fenster an der Straßenseite renoviert, der Fußbodenbelag im Gruppenraum erneuert und die Küchenausstattung des Mittagstischs angepasst werden. Hierfür sind Ausgaben von 18.300 Euro eingeplant. Dem privat betriebenen Waldkindergarten „Zauberwald“ wird ein Betriebskostenzuschuss von knapp 260.000 Euro gewährt, der Königs-Betreuungs-Insel 18.000 Euro.

Start der Freibad-Saison im Solara in Königsfeld. Malia Klein genießt die rasante Fahrt auf der großen Wasserrutsche. Doch das Bad sorgt für Verluste im Haushalt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Beim Freibad rechnet die Kämmerei mit einem Defizit von 242.000 Euro und bei der Sporthalle von 44.000 Euro, die jeweils ausgeglichen werden müssen. Die Belagserneuerung in der Parkstraße wird mit 55.000 Euro, die Sanierung der Gehwegpflaster in Mönchweilerstraße mit 32.500 Euro angesetzt, so die Planungen weiter.

Pläne für Rathaus-Spielplatz

Für Jugendarbeit, Jugendkeller und offenen Jugendtreff gibt die Kommune rund 49.000 Euro aus. Jeweils circa 26.000 Euro betragen das Budget der Grundschule und der Zuschuss für die öffentliche Bücherei in der Friedrichstraße. Die Arbeiten am Spielplatz beim Rathaus sollen 20.000 Euro kosten. Der Betrieb des Albert-Schweitzer-Hauses wird mit 11.000 Euro unterstützt. Für Ausrüstung, Löschgeräte und Lehrgänge der Feuerwehrabteilung Königsfeld werden 5400 Euro einkalkuliert. Den Haushaltsentwurf billigte der Ortsteilausschuss einstimmig.