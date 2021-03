von Lothar Herzog

Beim Neubau eines Clubheims des TC Königsfeld auf der Tennisanlage im Bodelschwinghweg gibt es noch Optimierungsbedarf beim Dach.

Eine Befreiung ist nötig

In der Sitzung des Ortsteilausschusses stellte Ortsbaumeister Jürg Scheithauer den Räten die fortgeschriebene Genehmigungsplanung vor. Am Grundriss habe sich seit der Beratung im Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV) im vergangenen Jahr (wir berichteten) nichts geändert. Der Bebauungsplan schreibt eine Dacheindeckung mit Ziegeln vor. Dies sei bei der vorgesehenen Dachneigung von zehn Grad jedoch nicht möglich, weshalb eine Eindeckung aus gedämmten Metall-Sandwich-Elementen in Dunkelgrau gewählt werde. Hierfür brauche es eine Befreiung, erläuterte Scheithauer.

Rat Thomas Fiehn (Freie Wähler) gefiel die ringsum laufende Attika nicht. Weil im Winter das Gebäude nicht beheizt werde, bleibe der Schnee dort liegen und berge die Gefahr, dass Wasser ins Innere dringe. Er schlug vor, das Dach bis zur Außenfassade vorzuziehen und mit einer Dachrinne abzuschließen. „Es muss halt dicht sein“, forderte Fiehn.

Die Gefahr heißt Vandalismus

Scheithauer versicherte, bei dem Termin am kommenden Montag mit dem Architekten dieses Thema nochmals anzusprechen. Die Idee eines kleinen Dachvorsprungs finde er nicht schlecht. Bürgermeister Fritz Link sprach von einer gelungenen Planung. Hinsichtlich der Außendachrinne bei einstöckigen Gebäuden verwies er auf die Gefahr von Vandalismus, den man wiederholt im Ort erlebe. Der Gestaltungsvorschlag des Daches sei nicht zwingend und könne noch optimiert werden. „Das Problem ist erkannt“, räumte der Bürgermeister ein.

Baubeginn im Mai ist möglich

Wenn die Ausführungsplanung abgestimmt sei, könne die Ausschreibung vorbereitet und die Gewerke vom AUTWV in der nächsten Sitzung vergeben werden. Ein Baubeginn sei dann im Mai möglich, die Fertigstellung im August dieses Jahres, stellte der Ortsbaumeister in Aussicht. Einstimmig befürwortete das Gremium die Befreiung für die Dacheindeckung.