Unbekannte haben am Pfingstsonntag die Reifen an vier Autos des Pflegedienstes der Evangelischen Altenhilfe zerstochen. Für die Verantwortlichen ist das mehr als nur ein Ärgernis.

Als die Mitarbeiter des Pflegedienstes der Evangelischen Altenhilfe am Pfingstsonntag um kurz nach sechs Uhr morgens in die Dienstautos steigen, die wie immer an der Mönchweilerstraße und am Zinzendorfplatz geparkt sind, merken sie erst gar nicht,