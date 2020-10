Ist die Trinkwasserversorgung für die Gesamtgemeinde Königsfeld angesichts zu erwartenden Bevölkerungszuwachses und Klimawandels und dem damit verbundenen erhöhten Wasserbedarf über die nächste Dekade hinaus sichergestellt? Um das herauszufinden, gab die Gemeinde ein Strukturgutachten in Auftrag, das im Gemeinderat vorgestellt wurde. Das Ergebnis: Um die Bürger langfristig ausreichend mit Trinkwasser versorgen zu können, muss die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren mehr als fünf Millionen Euro investieren.

Erheblich steigender Wasserverbrauch

Der Berechnung zugrunde lag der aktuelle tägliche Wasserverbrauch, der zwischen 100 bis 125 Litern pro Tag und Einwohner liegt. Bei einem prognostizierten Bevölkerungszuwachs von 490 Einwohnern bis 2047 steigt der Wasserbedarf auf dann insgesamt 1230 Kubikmeter pro Tag.

Hier kommt das Königsfelder Trinkwasser her Die Gemeinde Königsfeld kann ihren Trinkwasserbedarf zu 100 Prozent durch Eigenwasserversorgung sicherstellen. Dabei erfolgen gut 70 Prozent aus Grundwasserversorgung, der Rest stammt aus Quellen. Das Wasser bleibt dabei weitgehend unbehandelt. Wie Ratsmitglied Bernd Möller betonte, bezieht sich die Aufbereitung lediglich auf die Behandlung des Wassers durch UV-Licht, wodurch Keime und Bakterien im Wasser abgetötet werden. (spr)

Spitzenbedarf nicht immer gewährleistet

„Damit können die aktuellen Rohwasserressourcen den mittleren Tagesbedarf nicht mehr abdecken und der Spitzenbedarf kann ohne Speichererweiterung nicht gewährleistet werden“, erläuterte Maren Burkert vom Ingenieurbüro Fritz Planung in Bad Urach.

Königsfeld Corona bringt Touristiker noch lange ins Schwitzen Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Wasser muss her

Das bedeutet, dass die vorhandene Speicherkapazität in Königsfeld, Neuhausen und Erdmannsweiler erweitert werden muss. Zudem müssen einige der Quellen und Tiefbrunnen, die derzeit für die Trinkwassergewinnung nicht genutzt werden, ertüchtigt oder neu erschlossen werden.

Tiefbrunnen und Quellen ertüchtigen

Allen voran gilt dies für den Tiefbrunnen Ottebrunnen. Der werde, so Burkert, aufgrund mikrobiologischer Belastung derzeit nur als Notversorgung genutzt. Im Tiefbrunnen in Weiler wurde eine erhöhte Konzentration von Blei und Arsen festgestellt, allerdings nicht im kritischen Bereich. Ertüchtigt werden sollen auch die Rotwaldquellen. Der Hochbehälter Mozartweg benötigt eine Ertüchtigung mittels einer UV-Aufbereitungsanlage. Im Wasserwerk Glasbach sollte die Ozon-Aufbereitungsanlage ebenfalls durch eine UV-Anlage ersetzt werden.

5,1 Millionen Euro in zehn Jahren

Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog sieht vor, dass die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren rund 5,1 Millionen Euro kommunale Wasserversorgung investieren muss. Der Gemeinderat beschloss, gemäß Gutachten für das nächste Jahr 90 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Damit soll eine UV-Anlage im Wasserwerk Glasbach eingebaut sowie erste Maßnahmen am Hochbehälter Mozartweg und an den Rotwaldquellen und Ottebrunnen vorgenommen werden.