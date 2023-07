Eigentlich nennen sich die vier Brüder, die dem Publikum auf der Burgruine Waldau einheizten, The Brothers – und stehen für gut gecoverte Songs und rockige Eigenproduktionen. An diesem Abend aber traten die vier als Acoustic fun orchestra auf und begeisterten so das Publikum.

Einer der vier, Lorenz Buchholz, Musiker, Sänger und Entertainer, machte neugierig mit der Ankündigung „Wir spielen Songs, die ihr kennt – aber so nicht erwartet.“ Und was die vier musikalischen Brüder anschließend von sich gaben, das kann man nur als genial bezeichnen. Gema-freie Songs, die als Zitat verwendet jeder für sich nur elf Sekunden dauern darf, wechselten sich ab mit spanisch anmutender Folklore oder einem Songwechsel-Pot­pour­ri als Wettstreit zwischen den legendären Beatles und den Stones. Im Nu wurde auch wieder getanzt auf der Burg. Dass man hierfür ein paar Sitzplätze wegräumt, ist schon fast Tradition beim Burgspektakel.

Viel Beifall gab es, wenn die vier Freiburger Jungs aus Sweet home Alabama kurzerhand Sweet home Oberbayern machten, in diesen Song mal kurz Edmund Stoibers legendäre Transrapid-Rede einfließen lassen oder ein beredtes Schweigen als Helene Fischers größten Song darstellten.