Bis Ende des Jahres können Schulen und rund 300 Haushalte im Kernort mit schnellem Internet surfen, Daten herunterladen und verschicken. Der Breitbandausbau mit zwei Bauabschnitten hat ein Vergabevolumen von rund 2,8 Millionen Euro, wovon die Gemeinde rund die Hälfte aus ihrem Haushalt stemmen muss. Bei der bisherigen Förderzusage von 745.000 Euro handelt es sich nach Auskunft von Bürgermeister Fritz Link um eine geschätzte Summe. „Richtig abgerechnet wird erst nach Fertigstellung der Maßnahme. Wir gehen davon aus, dass die Förderung dann bei gut 50 Prozent liegen wird“.

Nachdem die mit den Arbeiten beauftragte Baufirma KTS bereits Ende März angefangen hat zu buddeln und Rohre zu verlegen, erfolgte jetzt am neu zu errichtenden Technikstandort (PoP) bei der Seniorenresidenz Hermann-Schall-Haus an der Parkstraße der offizielle Spatenstich. Bürgermeister Link sprach von einem weiteren wichtigen Meilenstein beim Breitbandausbau in der Gemeinde. In die Konzeption und Entwicklung des Projekts sei bislang viel Zeit investiert worden. Zwischen 2016 und 2018 war in den Ortsteilen Neuhausen, Erdmannsweiler und Burgberg sowie im Glasbachtal mit dem Glasfaserausbau begonnen worden, erinnerte Link. Jetzt komme der Kernort Königsfeld an die Reihe.

Bei den zwei Bauabschnitten werden sogenannte Weiße Flecken und Schulen mit Glasfaserkabel versorgt. Hierfür habe die Kommune erste Förderanträge an Bund und Land im Jahre 2020 gestellt, die im März und September 2021 bewilligt worden seien. Der Ausbau beinhaltet die Zuführungsstrecke von den Bestandsleitungen zum neuen Übergabepunkt (PoP) bis hin zu den Zinzendorfschulen und der Grundschule sowie den nordöstlichen Gemeindeteil, schilderte der Bürgermeister.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar hat entlang der Ausbautrasse insgesamt 302 Grundstücksbesitzer angeschrieben. Davon hätten sich bis jetzt 204 Eigentümer für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden. „Das werden bestimmt noch mehr und wir werden eine hohe Anschlussquote erreichen“, ist sich der Bürgermeister sicher. Heiko Zorn zufolge, technischer Projektleiter des Zweckverbands, werden in 7000 Metern Kabelgraben 24.000 Rohre und Rohrverbände verlegt und 55.000 Meter Glasfaserkabel eingeblasen. „Ich bin überzeugt, dass auch dieses Projekt erfolgreich umgesetzt wird“, betonte der Projektleiter.

Johannes Scheuermann als Vertreter des Landesinnenministeriums unterstrich die Wichtigkeit, dass Bürgern für berufliche und private Zwecke eine Datenautobahn zur Verfügung stehe. Infrastrukturangebote hätten bereits die Vorfahren unterbreitet. Leider werde es heute nicht mehr geschätzt und sei selbstverständlich, dass man nur den Hahn aufdrehen müsse, um frisches Trinkwasser zu bekommen. So werde dies in naher Zukunft auch beim Breitband sein. Scheuermann erinnerte an das erste externe Modem, mit dem Daten mit dem Computer verschickt worden seien. „Mit der Glasfaser sind wir rund 70.000 Mal schneller. Und die gute Eigenschaft von Glasfaser ist, dass wir noch viel Luft nach oben haben“, bekräftigte der Ministeriumsvertreter. Josef Altmann von der Baufirma KTS verwies dankend auf die Fördergeber, ohne die solche Großprojekte für die Kommunen nicht umsetzbar seien.

Sofern die Witterung es zulasse, könnten die Erd- und Kabelarbeiten bis Ende Oktober abgeschlossen sein, stellte Altmann in Aussicht. Katrin Ladegast als Vertreterin der Bundesförderung Breitband fühlte sich bestätigt, dass die Gemeinde und deren Bürger von der Bundesförderung profitieren.