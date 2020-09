Königsfeld vor 4 Stunden

Bilanz des Corona-Sommers: Rund 35 000 Freibadbesucher weniger im Solara

Am Sonntag, 13. September, ist das Solara zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Weitaus weniger Freibadfreunde als in den vergangenen Jahren haben in dieser Saison das Bad besucht.