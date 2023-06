Der Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Neukalkulation der Benutzungsentgelte für die Verlässliche Grundschule 2023/2024. Im Schnitt verteuern sie sich um 14,3 Prozent. Nach Auskunft von Hauptamtsleiter Florian Kienzler wird dieses Betreuungsangebot an allen drei Grundschulen in der Gemeinde angeboten und beinhalte die Randzeitenbetreuung der Grundschüler vor und nach den Unterrichtszeiten. Während die Einrichtungen in Burgberg und Neuhausen schon länger Landeszuschüsse erhielten, habe erstmalig 2021 auch die Grundschule Königsfeld einen solchen bekommen.

Pro Betreuungsstunde werde ein Betrag von 652 Euro gewährt, der abhängig von der Gruppenanzahl sei. Demzufolge betrage der Zuschuss für das Schuljahr 2023/2024 in Burgberg voraussichtlich 9292 Euro, in Neuhausen 8965 Euro und in Königsfeld 6520 Euro. Die Mittel würden zur Deckung der laufenden Betreuungskosten verwendet, schilderte der Hauptamtsleiter.

Die neue Berechnung habe einen Stundensatz von 8,26 Euro ergeben. Somit müssen künftig für die Nutzung des Angebots in der Grundschule Königsfeld 93 Euro (aktuell 75 Euro), in Neuhausen 114 Euro (104 Euro zuzüglich Mittagessen) und in Burgberg 117 Euro (107 Euro) pro Woche bezahlt werden.

Die Ferienbetreuung, so Kienzler weiter, werde zentral an der Grundschule Neuhausen für alle Grundschüler angeboten. Seit dem Schuljahr 2022/2023 sei eine zweite Gruppe erforderlich, die von FSJ-Kräften der Grundschulen betreut würden. Dadurch könnten mehr Kinder betreut werden und es reduziere sich der Jahresbeitrag pro Kind entsprechend. Für die Berechnung werde eine wöchentliche Betreuungszeit von vier Stunden zugrunde gelegt. Ausgehend von 46 Schülern ergebe sich ein Stundensatz von 22,76 Euro. Dies führe zu einem Schuljahresbeitrag im Schuljahr 2023/2024 von 91 Euro. Bisher werde sie für 144 Euro angeboten, informierte der Hauptamtsleiter. Der Ausschuss stimmte einstimmig zu.