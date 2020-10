von Lothar Herzog

Die gesetzliche Vorgabe, bis Januar 2022 für die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen, kommt die Gemeinde teuer zu stehen. Eine erste Kostenschätzung liegt bei circa 810 000 Euro. Wie Ortsbaumeister Jürg Scheithauer in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV) informierte, liege der barrierefreie Um- und Ausbau in der Verantwortung und im Aufgabenbereich der Gemeinde.

Einige Vorgaben

Der Nahverkehrsplan des Schwarzwald-Baar-Kreises unterbreite konkrete Angaben. So müsse in jedem Ortsteil mindestens eine Haupthaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Anforderungen seien unter anderem einheitliche Hochborde mit Spurführung, größtmögliche Aufstellfläche für das erleichterte Ein- und Aussteigen von mobilitätseingeschränkten Personen und ausreichende Beleuchtung. Zum Standard gehörten Sitzgelegenheiten, Fahrplanaushänge und Witterungsschutz, empfohlen würden WLAN-Hotspot, Gepäckschließfächer und Toiletten.

Grunderwerb notwendig

Die Verwaltung habe in einem ersten Schritt das Büro Civil Around GmbH in Eigeltingen mit der Bestandsvermessung und der Planungsleistung für den Umbau beauftragt. Diese außerplanmäßigen Ausgaben würden im Nachtragshaushalt 2020 finanziert, erläuterte Scheithauer. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erfordere jede Haltestelle individuelle Umbaumaßnahmen. Für den barrierefreien Ausbau des Busbahnhofs müsse die Gemeinde Grund erwerben und werde zeitnah mit den Eigentümern verhandeln.

Land beteiligt sich an Kosten

Die gesamten Umbaukosten betrügen einer vorläufigen Kostenschätzung des Planungsbüros zufolge rund 810 000 Euro. Gut die Hälfte davon (414 000 Euro) verschlinge der Busbahnhof im Kernort. Die ÖNPV-Maßnahme werde vom Land gefördert, die Höhe müsse mit dem Regierungspräsidium Freiburg noch geklärt werden. Die Programmaufnahme auf Antrag erfolge jeweils zum 31. Oktober eines Jahres, der (positive) Bescheid darüber komme frühestens im April 2021. Danach könne ein Förderantrag gestellt werden und in 2022 mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden. In begründeten Fällen könne von der Frist 1. Januar 2022 abgewichen werden, schilderte der Ortsbaumeister.

Bürgermeister Fritz Link sprach von einem finanziellen Kraftakt, den die Gemeinde da leisten müsse. Er stehe in Kontakt mit dem Landkreis, um zu klären, ob die Gemeinde wirklich die gesamten Umbaukosten in den Ortsteilen tragen müsse. Bushaltestellen gehörten in der Regel zur Straße, für die die Zuständigkeit bei der Verkehrsbehörde liege, so Link, der zumindest eine Beteiligung des Landkreises anstrebt.

Die Ortsteil-Haltestellen

In den Ortsteilen sind folgende Haltestellen für einen barrierefreien Umbau vorgesehen: Buchenberg Rathaus; Neuhausen Brunnenstraße; Erdmannsweiler Gasthaus Sonne und Neuhauser Straße; Burgberg Gasthaus Kranz und in Weiler die Reutebachstraße. Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, die Verwaltung mit der Einreichung der Unterlagen zur Programmaufnahme zu beauftragen.