von Lothar Herzog

Die Kindergärten in Erdmannsweiler und Buchenberg werden baulich erweitert. Dies lässt sich die Gemeinde etwa 200.000 Euro kosten. Mit den Arbeiten soll schon im September dieses Jahres begonnen werden. In der Sitzung des Gemeinderats erinnerte Bürgermeister Fritz Link an die Haushaltsberatungen im Dezember. Damals seien Entwürfe zur Erweiterung der Kapazitäten samt Kostenschätzung erstmals dem Gremium vorgestellt worden.

Bedarf: Die Zeit dränge, da ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 ein erhöhter Bedarf an Betreuungsplätzen für U3- (unter drei Jahre) und Ü3-Kinder (über drei Jahre) ermittelt worden sei. Architekt Alexander Haas habe seither Hinweise aus der Ratssitzung im Dezember in die Entwürfe eingearbeitet. Es habe auch Gespräche mit den jeweiligen Einrichtungsleiterinnen gegeben und die Pläne seien mit dem Kommunalverband abgestimmt worden.

Für die Einrichtung in Erdmannsweiler besitze die Gemeinde eine Betriebserlaubnis für 44 Kinder. Somit könne problemlos eine zweite Regelgruppe für über Dreijährige eingerichtet werden, erläuterte der Bürgermeister. Nach Darstellung des Architekten wird das bisherige Leitungszimmer in den Eingangsbereich integriert. Für die Erzieherinnen werde am überdachten Vorplatz ein neues, 18 Quadratmeter großes Leitungszimmer gebaut. Der verbleibende überdachte Bereich erhalte ein größeres Vordach. Die Treppe zur Spielscheune werde dem Flur zugeordnet. Im ehemaligen Geräteraum entstünden 15 zusätzliche Garderoben für Kinder sowie ein Stiefelschrank. Die WC-Anlagen würden um weitere Waschplätze ergänzt und im Nordwesten des Gebäudes ein Spielgeräte- und Materialraum mit Flachdach angebaut. Gemeinderat Thomas Fiehn (Freie Wähler) erkundigte sich nach Erweiterungsmöglichkeiten. Durch das neue Wohngebiet Winterberg-West in Burgberg müsse damit gerechnet werden, dass weitere Kinder im Kindergarten Erdmannsweiler einen Platz bräuchten. Für einen nochmaligen Anbau, bedauerte der Bürgermeister, sei das Grundstück zu klein. Mit der jetzt geplanten Maßnahme würden 19 zusätzliche Plätze geschaffen. Für den Herbst kündige sich ein Bedarf von neun Kindern an, wodurch noch genügend Kapazitäten frei seien.

In der Buchenberger Einrichtung soll eine Kinderkrippe mit zehn Plätzen eingerichtet werden. Hierfür soll nach Auskunft des Planers ein derzeit von kirchlichen Gruppen im Untergeschoss des Gebäudes genutzter rund 50 Quadratmeter großer Raum umgebaut werden. Die Herstellung eines Treppenhauses in Stahl-Glaskonstruktion an der Westseite diene als Zugang für die Krippenkinder zum Garten und in den Spielbereich im Freien. Im ehemaligen Durchgang zum Flur könnten ein WC und ein Wickelplatz eingerichtet werden. Der nördlich an den Krippenraum angrenzende Bereich werde zum Schlafraum umgestaltet. Vor dem Eingangsbereich im Erdgeschoss entstehe ein neuer Besprechungsraum mit Flachdach für die Leitung. Gemeinderätin Birgit Helms (SPD) wollte wissen, ob für die Eingewöhnungsphase der Kleinkinder mit den Eltern ein separater Raum vorhanden sei. Diese Vorgabe, wusste Ortsbaumeister Jürg Scheithauer, bestehe nicht. Da könne aber mit einem Raumteiler im Gruppenraum Abhilfe geschaffen werden.

(SPD) wollte wissen, ob für die Eingewöhnungsphase der Kleinkinder mit den Eltern ein separater Raum vorhanden sei. Diese Vorgabe, wusste Ortsbaumeister Jürg Scheithauer, bestehe nicht. Da könne aber mit einem Raumteiler im Gruppenraum Abhilfe geschaffen werden. Baubeginn: Mit beiden Maßnahmen soll es laut Haas ab Mitte September 2021 losgehen. Fertigstellung wäre dann nach etwa zehnmonatiger Bauzeit. Bürgermeister Link zeigte sich über die vorgestellten Lösungen erleichtert, die ohne Anbauten auskommen. Das hätte 600.000 Euro gekostet.