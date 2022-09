Königsfeld vor 3 Stunden

Alles im Zeitplan bei Aldi und Rossmann: Wann die Filialen eröffnen sollen

Die Arbeiten an den Neubauten in Königsfeld schreiten voran. Derzeit bekommen sie die markante Holzfassade. Schon bald soll der Betrieb am Rande Königsfelds beginnen.