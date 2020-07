Es wird nicht ruhig um Aldi und Rossmann: Am Freitag hat die Redaktion eine Stellungnahme des SPD Ortsvereins Königsfeld erreicht. Das Thema: Aldi und Rossmann. In dem Schreiben stellt sich der Ortsverein hinter die Gemeinderäte, die im Februar gegen die Ansiedlung von Aldi und Rossmann gestimmt haben: „Nach Darlegung der vielen Argumente der unterschiedlichen Positionen des Gemeinderates und der Bürgerinitiative, haben wir mehrheitlich beschlossen, die fünf parteiübergreifenden Gemeinderäte in ihrer Entscheidung gegen den Bebauungsplan zu stimmen, zu unterstützen“, heißt es.

Die Gemeinderäte Jens Hagen (Freie Wähler), Marielle Dannert (Bündnis 90/Die Grünen), Beate Meier (Bündnis 90/Die Grünen), Franziska Hornscheidt (Bündnis 90/Die Grünen) und Birgit Helms (SPD) hatten bei der entscheidenden Gemeinderatssitzung am 19. Februar gegen die Discounter votiert – die fünf Gegenstimmen bei dem Ergebnis zehn zu fünf.

Seine Entscheidung begründet der SPD-Ortsverein mit folgenden Worten: „Dass es nun zu diesem ersten Königsfelder Bürgerentscheid in der Gesamtgemeinde kommen wird, ist aus unserer Sicht vor allem dem großartigen Engagement der Bürgerinitiative zu verdanken und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie politisch aktiv die gesamte Gemeinde Königsfeld ist. Wir möchten diesen Einsatz daher explizit hervorheben, durch welchen alle Königsfelder die Möglichkeit bekommen, an diesem wichtigen Entscheidungsprozess teilzunehmen – ganz im Sinne der von uns erhofften Stärkung der Möglichkeiten zur direkten Demokratie. Des Weiteren sehen wir mehrheitlich im Bürgerentscheid für alle Bürger eine Chance, ein konsumorientiertes ‚Weiter so‘ für sich kritisch zu hinterfragen und im Hinblick auf soziale Verträglichkeit, den Wert der Lebensmittel, Tierwohl und den lokalen Markt zu diskutieren.“