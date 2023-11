Es tut sich was im Ortskern von Königsfeld. Das Haus Just am Zinzendorfplatz 6 soll umgestaltet werden. Aus diesem Grund unternahm der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr eine Ortsbesichtigung vor dem Gebäude und anschließend noch in der Stellwaldstraße. Bürgermeister Fritz Link sprach in der anschließenden Sitzung im Rathaus vom „ältesten Wohngebäude in Königsfeld.“ In dem Haus war ein Haushaltswarengeschäft untergebracht. Seit längerer Zeit ist keine Nutzung mehr vorhanden und das Ladengeschäft steht leer. Nun sollen im Erdgeschoss 13 Wohneinheiten, 21 im gesamten Gebäude, entstehen. Geplant sind Wohnungen von 24 bis 124 Quadratmetern Fläche. Es stehen auch großzügige Gemeinschaftsflächen zur Verfügung, erläutert Fritz Link. Zehn Stellplätze für Autos sind vorgesehen und 17 Fahrrad-Stellplätze. Die Ausschuss-Mitglieder hoffen, dass die Bewohner Carsharing-Angebote annehmen. Auf dem Gelände in Richtung Zinzendorfplatz sind Schuppengebäude vorgesehen. Die Dachbedeckung stößt auf Widerstand, da vom Antragsteller Pultdächer vorgesehen sind. Bürgermeister Link stellte mit deutlichen Worten klar, dass Pultdächer in diesem Kernbereich nicht erlaubt sind. „Die historische Ortsbausatzung sieht Satteldächer vor. Sonst ergibt sich ein Präzedenzfall“, so Link. Jens Hagen (Freie Wähler) hält dagegen Satteldächer auf Schuppen für „eine Zwergenhausdarstellung.“ Bernd Möller (CDU) stellt den Antrag, die Schuppen aus der Genehmigung zurückzustellen.“ Der Bauträger werde aufgefordert, eine Darstellung der Schuppen zu liefern, so der Bürgermeister. Ein vorgesehenes Werbeschild während der Bauzeit, erweist sich als zu groß und muss genehmigt werden, stellten die Räte fest.