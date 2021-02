von Estzer Bodo

Anke Bornhöfft-Neugebauer ist eine Künstlerin, die das Kunstleben in Königsfeld schon vielfach bereichert hat. Sie fällt durch ihre Ideen und Arbeiten immer wieder auf und regt zum Nachdenken an. Die aus Nordrhein-Westfalen stammende und seit 2009 in Villingen-Schwenningen lebende Künstlerin ist seit 2019 Mitglied des Vereins Kunstkultur Königsfeld. Sie habe bereits von Anfang an Teil dieses aktiven und regen Königsfelder Kunstlebens sein wollen, erzählt sie im Kunstraum, indem sie ihre Arbeiten bei der auch online gestellten Jahresausstellung 2020 „Kunst bewegt“ zeigt.

Künstlerin Anke Bornhöfft-Neugebauer neben ihrer Serie „Plasticity of Bilateral Bubblegum“ bei der Jahresausstellung 2020 im Kunstraum Königsfeld. Bild: Estzer Bodo | Bild: Estzer Bodo

Sie fühle sich ihr Leben lang von den Fragen der Evolution fasziniert, so die Diplom-Chemieingenieurin und gehe Fragen nach, welche sich unter anderem mit der Rolle des Menschen in der Natur beschäftigten. Der Mensch sei ein organischer Teil der Natur, sagt sie, und weil sie ihren beruflichen Weg mit der künstlerischen Tätigkeit so gut verbinden könne, sei es ihre Berufung geworden, die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit der Evolution künstlerisch darzustellen.

Dadurch entstehen ganz besondere Formen in einer nie in der Wirklichkeit existierenden, aber doch realistisch wirkenden Form: Figuren auf Papier und Holz, welche mal bilaterale, embryonale Figuren zeigen, mal eine Hautstruktur darstellen, oder andere, auf den ersten Blick sogar verblüffend wirkende Gestalten. An ihren Arbeiten kann der Betrachter nicht einfach vorbei gehen, so wie auch bei der Jahresausstellung „Gold“ 2019 im Königsfelder Kunstraum, wo sie in Haribo-Tüten winzige Menschenfiguren formte, welche den goldenen süßen Bären bis zum Verwechseln ähnlich waren.

Ihre erste Ausstellung hatte Bornhöfft-Neugebauer in Königsfeld im Haus des Gastes vor zehn Jahren. Seitdem ist ihre künstlerische Tätigkeit mit Königsfeld eng verbunden. Sie nahm in Form von Spenden an der Eröffnung des Kunstraumes teil, machte bei der Bürgeraktion „Kunsttüten“ des Vereins Kunstkultur mit, nahm an den Jahresausstellungen mit immer wieder interessanten Werken teil und war auch im Sommer 2020, während der Kunstraum geschlossen war, mit Arbeiten aus ihrer Serie „Morphic Faces“ in der Fenstergalerie des Kunstraumes präsent. In Affenporträts stellte sie dabei evolutionäre Fragen und ging den Grenzen zwischen Affen und Mensch nach.

In der jetzigen Situation, in der der Kunstraum, wie alle Galerien bundesweit, um seine Existenz bangt, fühlt sich Bornhöfft-Neugebauer auch verantwortlich, etwas zu tun, damit der Kunstraum erhalten bleibt und der Kunstverein in Königsfeld die Gemeinde weiterhin so vielfältig bereichert.