Königsfeld vor 1 Stunde

Abschied nach 16 Jahren: Der Zinzendorfplatz bleibt für Ortsbaumeister Jürg Scheithauer als eines der wichtigsten Projekte in Erinnerung

Die Sanierung des zentralen Platzes in Königsfeld sorgte lange für Zwist in der Gemeinde, bis sich ein Kompromiss fand. Persönlich angegangen wurde Scheithauer nicht. Für ihn stand die Suche nach einer Lösung im Vordergrund. Ende August verabschiedet sich der 64-Jährige in den Ruhestand.