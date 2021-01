von Eszter Bodo

Der Verein Geistige Nothilfe Königsfeld will trotz aller Schwierigkeiten auch für das Jahr 2021 eine niveauvolle Konzertreihe anbieten. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Samstagskonzerte“ im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeinde sollen in den nächsten Monaten weltweit bekannte Musiker auftreten und ihr Publikum mit ganz besonderen Meisterwerken verzaubern.

Königsfeld Wenn sich Stille über die Bühne legt: Geistige Nothilfe Königsfeld sorgt sich um freischaffende Künstler Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Frage, wie das wohl in Zeiten von Corona möglich ist, hat der Vorsitzende und künstlerische Leiter des Vereins, Reinhard Becker, eine einfache Antwort: „Wir können nicht nichts tun“. Sie planen und organisieren also ihr anspruchsvolles Jahresprogramm genauso wie in den Vorjahren und bleiben dabei ganz flexibel: warten vor dem jeweiligen Konzert jedes Mal kurzfristig ab, ob es laut der aktuellen Maßnahmen veranstaltet werden darf oder nicht – und hoffen dabei aufs Beste. Leider durften 2020 nur zwei Konzerte sowie im Rahmen des Kinderferienprogramms Königsfeld-Mönchweiler ein Jugendkonzert stattfinden. Dennoch waren gerade diese drei Termine so erfolgreich und bescherten Veranstalter, Künstler und Publikum „dermaßen viel Freude, dass man es ohne Zweifel weitermacht“, so der Vorsitzende.

Das Hygienekonzept steht schon

Das erste Konzert hätte am 23. Januar stattgefunden, leider musste der Schubert-Nachmittag der südkoreanischen Pianistin Franziska Lee wegen des aktuellen Lockdowns bereits abgesagt werden. Ob das Hindemith-Quartett aus Frankfurt am 27. Februar im Königsfelder Kirchensaal spielen kann, wartet man noch ab. Der Verein hat 2020 Jahr ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das mit rund 100 Besuchern erfolgreich funktioniert, sobald man wieder in Konzerte darf. Und bei dem vielfältigen Jahresprogramm mit großen Musikern kann man derzeit darauf nur hoffen. Denn Musik vereine Körper, Geist und Seele und gerade in diesen schwierigen Monaten des Verzichts sei es wichtig, betont auf den Schutz des Körpers zu achten, sagt Becker.