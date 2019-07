Freiheit lautete das Motto des diesjährigen Abitur-Gottesdienstes an den Zinzendorfschulen und diese haben die 73 jungen Erwachsenen mit ihrer allgemeinen Hochschulreife erlangt. „Heute könnt Ihr die Freiheit feiern“, forderte die Religionslehrerin Mechthild Fischer die Absolventen auf, „ihr könnt eigene Erfahrungen sammeln, zieht vielleicht in eine eigene Wohnung oder geht an einen anderen Ort.“ Diese Freiheit sei für einige erstrebenswert, andere würden dadurch verunsichert.

Schulleiter Johannes Treude ging in seiner Rede auf den Wandel in der Weltanschauung ein, den er beobachtet hat. Mit dem Trend zur Optimierung von Äußerlichkeiten werde es einem schwer gemacht zu akzeptieren, dass die Welt nicht perfekt ist. Die Natur und der Mensch würden als Rätsel und damit als lösbar dargestellt, dabei sei es ein Geheimnis. „Die Welt ist ein Geheimnis, auf das wir uns einlassen sollten.“

Die Preisträger des Jahrgangs 2019 beim Entlassgottesdienst. | Bild: Zinzendorfschulen

Natürlich gibt es auf diesem Weg immer wieder Aufgaben zu lösen und Prüfungen zu absolvieren, was den Abiturienten gelungen ist. Einige Absolventen der beruflichen und allgemeinbildenden Gymnasien haben sich mit besonderen Leistungen hervorgetan: Der Scheffelpreis für den virtuosen Umgang mit der deutschen Sprache ging an Dana Rapp und Lucrezia Schmidt-Kempter, der Fachpreis Spanisch an Dana Rapp und Johanna Davidsen.

Den Fachpreis Englisch haben Leonie Böhler und Michelle Brosel bekommen, Lisa Blust wurde mit dem Fachpreis Biologie und Farah Günter mit dem Fachpreis Physik geehrt. Der Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker ging an Johanna Davidsen und der Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung an Farah Günter. Der Fachpreis Mathematik wurde an Gisele Wittmann verliehen, die Schnabel-Medaille für besondere Leistungen in Geschichte ging an Lukas Mayer, der auch den Wettstein-Preis für Musik entgegennahm.

Phoebe Fiehn, Dana Rapp und Lucrezia Schmid-Kempter bekamen den Fachpreis Kunst, der Theodor-Lohmann-Preis der Badischen Landeskirche für Religionslehre ging an Stephanie Wybranitz. Für ihr Engagement für die Aktion „Mangos für Burkina Faso bekamen Sina Eggert, Teresa Oschwald und Marie Sophie Riegger den Preis des Elternbeirats, der Preis des Vereins der Freunde und Förderer ging an Lena Brauner sowie an Michelle Brosel, Kim Kaltenbach, Lena Messner, Eileen Ruppert und Lisa Schuster, die an den Zinzendorfschulen die Weihnachten im Schuhkarton-Aktion organisiert hatten. Die Amos-Comenius-Medaille für besondere Leistungen im Fach Pädagogik/Psychologie bekam Maren Schulz und Teresa Oswald wurde für ihre Leistung im gleichen Fach mit dem Preis der Heidehof-Stiftung bedacht.