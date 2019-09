von Eszter Bodo

Königsfeld (ebo) Sowohl das Musikerehepaar Grychtolik mit zwei eleganten Cembalos als auch moderne Gemälde und Zeichnungen der Bauhaus-Bewegung des 20. Jahrhunderts, die an die Wand projiziert wurden, sorgten im Königsfelder Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeinde am Samstagnachmittag für ein außergewöhnliches Kulturerlebnis. Im Rahmen des Konzertreihe „Bach am Bauhaus“ spielten Aleksandra und Alexander Grychtolik auf ihren im 18. Jahrhundert gebauten, zierlich klingenden Tasteninstrumenten Werke von Bach sowie von zwei Künstlern der Bauhaus-Bewegung, Hui Yeon Bang und Lyonel Feininger.

Aleksandra und Alexander Grychtolik nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise. | Bild: Eszter Bodo

Farben mit Musik verbinden

Alexander Grychtolik, zeitgenössischer Musiker, Improvisator, Dirigent und Musikforscher studierte selbst Architektur an der Bauhaus-Universität in Weimar. In seinen verbindenden Worten meinte er, Bachs Musik sei Anfang des 20. Jahrhunderts erst richtig bekannt und beliebt geworden und die Expressivität seiner Werke habe viele Maler dieser Epoche inspiriert. Er sagte, viele der hochkarätigen Künstler, die als Meister an das Weimarer Bauhaus berufen wurden, hätten die Fähigkeit der Synästhesie gehabt und unwillkürlich Formen und Farben mit Musik sowie umgekehrt Musik mit Farben und Formen verbunden.



Durch die dynamische und artikulationsfreudige Spielweise beider Musiker und der mal farbenfrohen, mal ausdruckstarken Bilder an der Wand, erlebte man eine abenteuerliche Zeitreise, bei der die Barockmusik von Johann Sebastian Bach in der Welt der Bauhauskunst harmonisch eingebettet worden ist.

Verein Geistige Nothilfe

Das Konzert ist im Rahmen der beliebten Samstagskonzerte von dem Verein Geistige Nothilfe Königsfeld veranstaltet worden. Der Verein wurde im Jahre 1924 von Albert Schweitzer gegründet, um nach dem ersten Weltkrieg die Künstlerwelt sowie das kulturelle Angebot der Schwarzwaldgemeinde wirtschaftlich zu unterstützen.