Unser Körper braucht tägliche Regeneration. Deshalb lädt Christiane Potschaske, Freizeit- und Sporttherapeutin, zu Schmerztherapie- und Faszien-Workshops am 10. und 11. sowie am 15. August ein. Die Workshops stehen unter dem Motto: Lebe besser in deinem Körper. Hierzu werden spezielle Therapiebälle verwendet, um die Schmerzen zu bearbeiten.

Gemeinsames Barfußlaufen

Am Samstag, 10. August, ist von 10 Uhr bis 12 Uhr Barfußlaufen angesagt. Es ist das Fundament einer gesunden Haltung und Bewegung und befreit Füße und Geist. Es wird auch eine Gehstrecke auf Pfaden durch den Königsfelder Doniswald geben. Hierfür trotzdem Schuhe und ein Handtuch mitbringen. Treffpunkt ist vor der Lesegalerie im Königsfelder Kurpark bei jedem Wetter.

Drei Workshops

Am Samstag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es das „SOS für die Füße“. Lebenslange Schäden, verursacht durch falsches Schuhwerk und stundelanges Sitzen, werden angegangen. Im Workshop am Sonntag, 11. August, werden von 10 Uhr bis 12 Uhr Nacken und Schultern durch eine Kombination von korrigierenden Übungen und Selbstmassage neu geordnet. Am Donnerstag, 15. August, geht es von 18 Uhr bis 20 Uhr um entzündete Achillessehnen. Diese blinde Flecken werden mit Ball-Rolltechniken an den Bein-Rückenlinien effizient angegangen.

Anmeldung und Kosten

Die Workshops können auch einzeln belegt werden und sind für jeden geeignet. Sie finden statt in der Turnhalle der Grundschule Königsfeld in der Mönchweilerstraße 15. Mitzubringen sind eine Gymnastikmatte, ein Handtuch und ein Kissen. Die Kosten liegen bei 37,- € pro Workshop. Infos und Anmeldungen bei Christiane Potschaske unter 07725 / 919846 oder 0173/66 79 724 sowie chripot@t-online.de oder auf www.AchtsamBarfussLaufen.de