von Lothar Herzog

Dem Glasbläser wird auf dem Königsfelder Weihnachtsmarakt gerne bei der Arbeit zugesehen.

Für das eine oder andere Schnäppchen bietet sich beim Königsfelder Weihnachtsmarkt immer eine gute Gelegenheit.

Weihnachtliche Klänge auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch von Musiziernden des Förderveriens Proludium Königsfeld.

Eine Glühweinpause muss drin sein auf dem Weihnachtsmarkt in Königsfeld, so wie es diese Frauen praktizieren.

Ein Engel beschenkt auf dem Königsfelder Weihnachtsmarakt die kleinen Besucher.

Der Posaunenchor Königsfeld kündigt mit weihnachtlichen Weisen das bevorstehende Christfest an.

Wer am Samstag sich etwas Zeit ließ, um auf dem Königsfelder Weihnachtsmarkt bummeln zu gehen, hatte die bessere Wahl getroffen. Denn die Wettervorhersage von Bürgermeister Fritz Link „von Westen her hellt es sich auf“ traf bei der Eröffnung zunächst nicht ein, erst am Nachmittag besserte sich das Wetter.

Der Königsfelder Weihnachtsmarkt ist immer eine Gelegenheit, mit der ganzen Familie zu bummeln.

Der Markt strahlt mit 85 Anbietern weit in die Region hinein und neben gewerblichem Angebot tragen Vereine, Kindergärten und andere Institutionen zur Vielfalt bei. Die Anbieter boten ihre Waren liebevoll an den Ständen dar und die Besucher hatten die Qual der Wahl. So gab es weihnachtliche Geschenkartikeln, kreative Basteleien und selbstgemachte Leckereien.