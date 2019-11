von Hanna Mayer

Der Borkenkäfer bohrt sich nicht nur durch den Königsfelder Wald, sondern richtet auch im Haushaltsplan der Naturwaldgemeinde einen erheblichen Schaden an.

Revierförster ist täglich mit Auswirkungen konfrontiert

Die Auswirkungen des Schädlingsbefalls auf den Forstbetrieb sind für Revierförster Peter Gapp täglich sichtbar. Seit über 30 Jahren ist er für 450 Hektar Waldfläche in Königsfeld zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört es, den Holzeinschlag vorzubereiten und zu überwachen, das Holz für den Verkauf vorzubereiten und sich um die Pflege des Waldes zu kümmern. „Der Befall des Baumes durch Borkenkäfer wird meistens zu spät erkannt“, erklärt Gapp und löst die Rinde von einem Baum. „Frisch befallene Käferbäume zu entdecken, erfordert viel Zeit und ist oft Glückssache.“

30 Euro unter dem bisherigen Preis

Im Sommer konnte, so Gapp, lediglich Käferholz, also Holz, das von dem Schädling befallen ist, geschlagen werden. Das befallene Holz weist schwärzliche oder bläuliche Verfärbungen auf. Minderwertiges Holz nennt es Peter Gapp. Der Holzpreis falle immer weiter. Das bedeute gleichzeitig weniger Einnahmen für die Gemeinde. Von einem „dramatischen Holzpreisverfall“ sprach auch Bürgermeister Fritz Link in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Lag der Durchschnittspreis für Holz in den vergangenen Jahren bei etwa 80 Euro pro Festmeter, so wird er im kommenden Jahr bei rund 50 Euro liegen, schätzt Gapp. Das sind 30 Euro unter dem gewohnten Verkaufspreis.

Klein ist er, der Borkenkäfer. Den Schaden, den er hinterlässt, ist umso größer. | Bild: Roland Weihrauch

Einnahmen aus Holzverkauf sinken

Knapp 10 000 Euro Überschuss wird der Forstbetrieb für die Gemeinde voraussichtlich im kommenden Jahr erwirtschaften. Das klingt zunächst nicht wenig. Vergleicht man den Überschuss allerdings mit den Vorjahren, wird der Ernst der Lage deutlich: Für das Jahr 2019 war ein Überschuss von 72 400 Euro veranschlagt, für 2018 waren es 87 000 Euro und 2017 103 000 Euro. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sinken, für die Pflege und das Anpflanzen junger Kulturen muss mehr Geld investiert werden.

Alles hängt von dem Wetter ab

Wie hoch die Erträge im kommenden Jahr genau sein werden, ist nicht mit Sicherheit vorauszusagen. Alles hänge vom Wetter ab, so Peter Gapp. Der Förster hofft auf einen verregneten Frühling und einen kühlen Sommer. Die Käfer überwintern unter der Rinde. Wird es im Frühjahr warm, entwickeln sie sich. Wird es nass und kalt, bestünde, so Gapp, die Hoffnung, dass die Eier und Larven von Pilzen befallen werden. Außerdem seien die Bäume widerstandsfähiger, wenn sie mit genügend Wasser versorgt seien.

„Die Natur weiß sich zu helfen“

Dass der Wald rund um Königsfeld verloren gehen könnte – darüber macht sich Gapp keine Sorgen. „Die Natur weiß sich zu helfen.“ Der Befall halte sich glücklicherweise im Vergleich zu anderen Regionen in Grenzen. Außerdem kämen neue Bäume nach. Bereits seit 40 Jahren kümmere man sich in Königsfeld darum, dass sich aus der Saat umstehender Bäume ein Jungbestand entwickeln kann: Naturverjüngung wird dieser Prozess genannt. Sowohl Nadelbäume wie Fichten, Tannen, Kiefer als auch Laubbäume wie Eichen, Ahorn oder Buchen wachsen langsam heran. „Jedes Jahr wächst ein Baum fünf bis zehn Zentimeter“, weiß Gapp. Bis der Jungbestand ausgewachsen sei, brauche es drei bis vier Förstergenerationen.

Peter Gapp sieht in dem Wald mehr, als Holz, das verkauft werden kann. Der Wald sei auch Wasserspeicher, Erholungsraum, Luftfilter und Ausgleichsfläche für neue Baugebiete. „Der Wald ist nicht nur Fläche für die Holzproduktion.“