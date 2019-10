von Lothar Herzog

Künftig wird es auf dem Gottesacker der evangelischen Brüdergemeine Königsfeld eine Wiederbelegung von Grabfeldern geben. Die am 4. Oktober in Kraft getretene neue Gottesacker-Verordnung wurde bei der öffentlichen Bekanntgabe am Montag im Helene-Schweitzer-Saal des Herrnhuter Haus jedoch von mehreren Mitgliedern teilweise harsch kritisiert.

Finanziell nicht möglich

Verwaltungsleiterin Karen Warnecke-Gerhardt erläuterte die wesentlichen Neuerungen der Friedhofsordnung. Die kirchlichen Gremien hätten in den vergangenen Jahren ein Konzept entwickelt, wie die Wiederbelegung von Grabstellen umgesetzt werden könne. Anlass sei gewesen, dass die letzte Erweiterungsfläche nahezu aufgebraucht sei und eine nochmalige Erweiterung für die kleine Freikirche finanziell nicht zu stemmen sei, sagte die Verwaltungsleiterin.

Möglich ab 2024

Wie Huss ergänzte, könne die Wiederbelegung der Gräber, die seit 200 Jahren nicht erforderlich gewesen sei, frühestens nach Ablauf der gesetzlichen Mindestruhezeiten erfolgen und sei ab 2024 möglich. Man habe sich auch über die menschlichen Überreste Gedanken gemacht. Die Gebeine würden unter der Grabtiefe eingebettet.

Lieber Waldfläche nutzen

Eine Frau empörte sich, dass für sie die Wiederbelegung unvorstellbar sei. In der Nähe des Gottesackers befinde sich eine Waldfläche, die für eine Erweiterung genutzt werden könne. Ein anderes Mitglied störte sich an der langen Ruhezeit von 50 Jahren. Da werde den Angehörigen für die Pflege eine hohe Belastung aufgebürdet. Ein weiteres Mitglied erkundigte sich, was nach Ablauf der Ruhezeit mit den Grabsteinen passiere. Gewünscht wurde außerdem die Möglichkeit von Baumbestattungen ähnlich dem Friedwald.

Lagermöglichkeit für Grabsteine

Pfarrer Christoph Huss versuchte, die Fragen zufriedenstellend zu beantworten. Nach 20 Jahren falle die Pflicht der Grabpflege weg und die Grabfläche werde eingesät. Nach Ende der Ruhezeit würden die Grabsteine an die Angehörigen übergehen. Aber nicht alle wollten diese haben, weshalb nach einer Lagermöglichkeit gesucht werde. Die Grabsteine dürften nur nicht an die falsche Stelle gelangen.

Kein Druck aus Herrnhut

Eine Wiederbelegung praktizierten alle Christen. Bisher habe ihm niemand einen plausiblen Grund genannt, der dagegen spreche. Er bezweifle, dass Leute mit dem Abholzen des Waldes für eine Friedhofserweiterung einverstanden wären. Die Entscheidung einer neuen Verordnung sei lange hinausgezögert worden. Von der Direktion in Herrnhut seien sie nicht überredet worden, wie manche behaupteten. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen und er hoffe, dass alle, die sich damit schwer tun, trotzdem zurechtkämen.

Die neue Verordnung

Die neue Gottesacker-Verordnung der Brüdergemeine sieht unter anderem vor, Bestattungen reihenweise in Einzelgräbern nach der zeitlichen Folge des Heimgangs vorzunehmen. Auf Antrag kann eine Zubettung zugelassen werden. Grabsteine und Unterplatten sollen fair und ohne Kinderarbeit hergestellt sein. Urnen dürfen nur aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Die Mindestliegezeit für Erdbestattungen beträgt 50 Jahre, für Urnengräber 25 Jahre und für zugebettete Urnen 15 Jahre. Eine Verlängerung der Liegezeiten ist nicht möglich. Nach Ablauf der Fristen erfolgt die Wiederbelegung der Grabstellen entsprechend des Platzbedarfs auf dem Friedhof. Von der Wiederbelegung ausgenommen ist der historisch älteste Teil. (log)