Als wichtige Nachricht verkündet Ortsvorsteher Peter Haase, dass er nicht mehr kandidieren werde. Es sei an der Zeit mit 77 Jahren Jüngeren die Nachfolge zu überlassen. Haase war 20 Jahre Ortschaftsrat, davon zehn Jahre Ortsvorsteher und zehn Jahre Gemeinderat in Königsfeld.

Mit dem 66-jährigen Matthias Weisser stand ein bewährter Mann mit 25 Jahren Erfahrung als Ortschafts- und Gemeinderat der Nominierungsveranstaltung vor. Sieben Buchenberger Bürger, aus „allen Ecken der Gemeinde“ bekunden ihr Interesse. Im Ortschaftsrat werden sechs Ortschaftsräte die Bürgerinteressen vertreten.

Drei neue Kandidaten

In der Reihenfolge der Stimmenanzahl an der letzten Ortschaftsratwahl werden die Kandidaten auf der Liste „Unabhängige Bürger von Buchenberg“ geführt. Die ersten vier Kandidaten sind Ortschaftsräte. So Melanie Moosmann, Betriebswirtin 33 Jahre alt, es folgen Matthias Weisser, selbstständig (66). Jörg Hettich Zimmermann (35), Roland Meder, Straßenwart (55). Neue Kandidaten sind Wolfgang Fichter Kfz-Meister (55), Michael Bader selbstständiger Zimmermann (41) und Daniel Reuter Schreiner (38).

In drei geheimen Wahlgängen wurden die Modalitäten der Nominierung bestätigt. Die Stimmen der Wahl zählte Peter Haase aus.