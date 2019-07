von Lothar Herzog

Es war hinsichtlich der Wetterprognosen ein Wagnis, aber es hat sich gelohnt. Der erste Blasmusik-Freitag des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen beim Musikerheim war ein Erfolg. Trotz dunkler Wolken startete der Musikverein Böhringen sein Unterhaltungsprogramm unter freiem Himmel. Die zahlreich erschienen Besucher sahen sich sofort zum Mitklatschen aufgefordert und selbst kurze Regenschauer hielten sie davon nicht ab. Dennoch entschloss sich der nachfolgende Musikverein Eintracht Horgen in weiser Voraussicht, seinen Auftritt ins Musikerheim zu verlegen. Den sprichwörtlichen Schlussakkord unter einen besonderen Blasmusikabend setzte die Musikkapelle Wolterdingen.

Jedes Jahr woanders

Die Idee eines solchen Konzertabends anstelle einer Musikprobe war in einem Gespräch zwischen Tobias Mayer vom Musikverein Neuhausen und dem Vorsitzenden des Musikvereins Horgen, Armin Kammerer, entstanden. Das Besondere daran: Es sollten drei Musikvereine einen musikalischen Abend gemeinsam gestalten, die aufgrund ihrer Verbandszugehörigkeit sonst nie miteinander in Kontakt kommen. Festgelegt wurde ferner, dass der Ausrichter jedes Jahr wechselt.

Schöner Festplatz

Nach der Premiere im vergangenen Jahr in Horgen war nun der Musik- und Trachtenverein Neuhausen an der Reihe. Um sich als guter Gastgeber zu erweisen, richteten die Mitglieder einen schönen Festplatz her. An vier Traktoren wurden an den Frontladern Strahler installiert, um den Festplatz auszuleuchten, auch eine Bewirtung wurde angeboten.

Origineller Wettstreit

Für die Reihenfolge der auftretenden Musikkapellen hatten sich die Organisatoren etwas Originelles einfallen lassen. Beim Erraten von verschiedenen Biersorten ging der Musikverein Böhringen als Sieger hervor und eröffnete den Konzertreigen. Hinterher saßen die – außer Neuhausen – mit Bussen angereisten Musizierenden noch in gemütlicher Runde zusammen und knüpften neue Kontakte. Im kommenden Jahr treffen sich die vier Musikvereine in Böhringen/Wolterdingen.