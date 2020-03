von Lothar Herzog

Die Feuerwehr Neuhausen stellt mit aktuell 33 Aktiven die stärkste Abteilung in der Gesamtgemeinde. Für Abteilungsleiter Paul Heine ist dies kein Grund, in Euphorie zu verfallen. Auf sieben Aktive könne derzeit aufgrund von Studium und Beruf nicht zurückgegriffen werden. „Mit diesen Personen müssen wir reden, wie es künftig weitergehen soll“, betonte Heine bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Bauchschmerzen bereitet dem Abteilungschef unterdessen die Verfügbarkeit tagsüber.

Bei den Dutzend Einsätzen in 2019 wurde die Abteilung zehnmal tagsüber alarmiert. Oft war sie dabei im Gerätehaus Neuhausen in Unterzahl, weshalb der Einsatz über die Tageseinsatzgruppe erfolgte. „Wir können von 25 Einsatzkräften ausgehen, die uns abends, nachts und an den Wochenenden zur Verfügung stehen. Wenn ihr ausgeht, nehmt bitte immer den Piepser mit“, forderte der Abteilungschef die Dienstpflicht ein. Eine Betriebsbesichtigung im Vorfeld der Hauptprobe beim Unternehmen Staiger habe wichtige Erkenntnisse gebracht. Bei dieser Übung sei die Wasserversorgung aus einem 100 Kubikmeter fassenden Erdtank von großer Bedeutung gewesen. Dabei habe sich ein Missstand herausgestellt, der behoben werden müsse. Unklar sei allerdings, wer dies bezahle.

„Sabine“ bringt viel Arbeit

Im neuen Jahr habe es durch Sturmtief „Sabine“ bereits sechs Einsätze gegeben, vor allem im Glasbachtal in Buchenberg. Hinsichtlich des Ausbildungsstands forderte Heine die Bereitschaft auf, sich für einen Truppführerlehrgang anzumelden. Noch vor Weihnachten sei in alle Fahrzeuge der Abteilungen in der Gemeinde die digitale Funktechnik eingebaut worden. „Wir sind damit die ersten Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis, die jetzt mit Digitalfunk arbeiten“, hob der Abteilungsleiter hervor.

Neues Fahrzeug im Juli

Wegen der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) sei er mit Burgbergs Amtskollege Axel Lemcke zur Firma Schäfer in Bruchsal gefahren und hätten einen Vorschlag unterbreitet, wie die MTW in den Abteilungen einheitlich beklebt werden könnten. Da die Beklebung für ein Fahrzeug circa 1000 Euro koste und die Gemeinde hierfür kein Geld habe, werde dies die Abteilung aus ihrer Kameradschaftskasse finanzieren müssen, befürchtete Heine. Voraussichtlich werde der neue MTW im Juli diesen Jahres geliefert. Einen genauen Termin könne die Firma nicht nennen. Deshalb könne zum jetzigen Zeitpunkt das Datum für die Hauptprobe und die Vorstellung des MTW im Rahmen des Sommerfestes noch nicht festgelegt werden, so der Feuerwehrchef.

Ehrung für Wolfram Stern

Kassierer Christoph Gabelt wies ein erfreuliches Plus im unteren vierstelligen Bereich aus. Für weitere fünf Jahre bleibt Ludwig Gebert Kassenprüfer. Für 40-jährigen Feuerwehrdienst wurde Wolfram Stern geehrt. Wie Heine in seiner Laudatio hervorhob, sei Stern zum Ober- und Hauptfeuerwehrmann befördert worden und habe auch am Truppführer-Lehrgang teilgenommen. Dreimal habe er das Leistungsabzeichen in Bronze, fünfmal in Silber und zweimal in Gold erworben. Ferner sei er in acht Jahren zu acht Wettkämpfen gefahren, habe bei Festen in der Küche und am Grill gestanden, lobte der Abteilungskommandant.

Kein Nachfolger in Sicht

Gesamtkommandant Erich Dieterle dankte der Abteilung für die stets gute Unterstützung in seiner nun 20-jährigen Amtszeit. Er werde sich bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr am 3. April nicht mehr zur Wahl stellen. Bis jetzt sei noch kein Nachfolger in Sicht, trotzdem bleibe er zuversichtlich. Bei der Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen auf den Straßen durch Orkantief Sabine sei äußerst diszipliniert gearbeitet worden. „Wenn jemand aber die Absperrung zur Seite schiebt, weiterfährt und sich dadurch in große Gefahr bringt, dafür habe ich kein Verständnis. Wir sperren ja nicht aus Langeweile ab“, ärgerte sich Dieterle.