von Lothar Herzog

Stab- und Generationswechsel beim Sportschützenverein SSV Weiler. Bei der Hauptversammlung im Schützenhaus wurde der bisherige zweite Sportwart Stefan Günther zum Nachfolger von Oberschützenmeister Rolf Ewold gewählt. Auch Schriftführer Marco Schleicher stellte seinen Posten zur Verfügung, den künftig Vanessa Burger und Ulrike Jancke gemeinsam übernehmen. Erster Sportwart bleibt Erich Engel, auch die Beisitzer Rüdiger Rapp und Martin Burgbacher wurden wiedergewählt.

Sportlich alles bestens

In sportlicher Hinsicht überzeugten die Weilerner Schützen in der Mannschaftsrunde sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit dem Kleinkaliber und heimsten einige Erfolge ein. Sie gingen mit drei Teams an den Start und erreichten die Plätze eins, zwei und acht. Einmal mehr erwies sich Marco Schleicher als bester Schütze aller teilnehmenden Vereine.

Schützenhaus sonntags dicht

In der Kasse von Christiane Ganter klaffte ein deutliches Minus, das verschiedene Ursachen hatte. Zum einen verschlingt die Instandhaltung des Schützenhauses und der Schießanlage Geld, zum anderen fehlten Einnahmen aus dem Bewirtungsbetrieb im Schützenhaus, weil die Öffnungszeiten aufgrund mangelndem Personal zurückgefahren werden mussten. Vorsitzender Rolf Ewold tadelte, dass sich vor allem sonntags zu wenige Mitglieder bereit erklärten, die Bewirtung zu übernehmen. Als Konsequenz bleibt das Schützenhaus deshalb künftig am Sonntag geschlossen. Stattdessen soll nun versuchsweise am Samstagabend geöffnet werden, erstmals wird dies am 6. April sein.

Mehr Teilnehmer wünscht sich der Verein bei den Veranstaltungen wie Vereinspokal-, Nussen- und Königsschießen. Bis auf weiteres deaktiviert wurde die Internetseite des Vereins wegen der neuen Datenschutzgrundverordnung.

Viele Ehrungen

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde Ulrike Jancke geehrt. Schon seit 40 Jahren beweisen Frank Rieger, Sonja Schwarzwälder, Stefan Flakowski, Rüdiger Rapp und Wolfgang Weisser ihre Vereinstreue zu den Schützen. Eine besondere Würdigung erhielten Hedwig Schwarzwälder, Hans Ulrich Klausner, Herbert Staiger und Gerhard Fichter, die seit 50 Jahren Mitglied sind.