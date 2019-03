von Lothar Herzog

So viel Mut muss man erst mal haben: Ein Jahr bevor beim Musik- und Trachtenverein Neuhausen das große Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen gefeiert wird, gibt es einen Stabswechsel an der Spitze. In der 99. Hauptversammlung im "Kreuz" in Neuhausen gab Hans-Jörg Kammerer nach 38 Amtsjahren den Vorsitz an Birgit Wacker ab.

Niedereschach Großes Chaos bei der Jugendfeuerwehr: Zurückgetretener Thomas Tuchel wiedergewählt Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Musiker-Chefin wurde ebenso wie Kassiererin Christine Müller (Hauptverein und Bläserjugend), zweite Kassiererin Antonia Schirm, Inventarverwalter Markus Müllhäuser, Beisitzer Tobias Seckinger, Artur Büttner (jeweils aktiv) Joachim Schmidt passiv), Schriftführerin Madeleine Dold (Bläserjugend) und Beisitzerin Julia Obergfell (aktiv/Bläserjugend) offen und einstimmig gewählt.

Wie der Zeitpunkt, so überrascht die Kammerer-Nachfolgerin mit ihren bisherigen Funktionen als Beisitzerin, Notenwartin, zweite Kassiererin und zuletzt Kassenprüferin. Ein gutes Beispiel dafür, dass ein Führungswechsel nicht immer aus der obersten Funktionärsetage kommen muss. Dies scheint beim Musik- und Trachtenverein Neuhausen bestens zu funktionieren, erklomm doch auch Kammerer 1981 die Spitzenposition als Beisitzer.

Die neue Vorsitzende Birgit Wacker (links) und ihr Vorgänger Hans-Jörg Kammerer (rechts) flankieren die gewählten Funktionäre Antonia Schirm (von links), Joachim Schmidt, Christine Müller, Tobias Seckinger, Madeleine Dold und Artur Büttner. | Bild: Lothar Herzog

Innerhalb nur drei Monate gab es bei den Musikern damit die zwei gravierende Veränderung, nachdem Dirigent Martin Hummel beim Adventskonzert im Dezember 2018 den Taktstock nach 25 Jahren beiseitelegte. Wie Kammerer verriet, hätten sich um die ausgeschriebene Dirigentenstelle vier Kandidaten beworben, von denen zwei zu einem Probedirigat eingeladen worden waren. Die Wahl sei mit großer Mehrheit auf Matthias Hoppmann gefallen.

In einem kurzen Statement versicherte der neue Kapellmeister, sich von Anfang an wohl gefühlt zu haben und er freue sich auf die Arbeit mit dem Orchester. Über 200 Helfer setzte der Verein beim 21. Schlachtfest im September vergangenen Jahres ein und wurde durch den Besucherstrom beinahe überrannt. Dadurch kamen die Musiker an ihre Grenzen, wie Kammerer einräumte. Das Schlachtfest sei für den Verein finanziell extrem wichtig. Da bei diesem Angebot die Konkurrenz zunähme, müssten Qualität, Preis-Leistungsverhältnis und Festprogramm noch verbessert werden.

Mönchweiler Der Sommer 2018 war zu heiß für die Mönchweiler Biker Das könnte Sie auch interessieren

Das Fest habe ihm als Vorsitzender wieder richtig Spaß bereitet, weil vom Zeltaufbau bis Abbau eine tolle Unterstützung vorhanden gewesen sei. Nicht wenige machten extra Urlaub dafür, hob der Vereinschef hervor. Beim Stammtisch des Bezirks 4 sei das Thema Jugendarbeit diskutiert worden. Durch geburtenschwache Jahrgänge und zunehmende andere Freizeitangebote erführen viele Musikvereine einen Rückgang von Kindern in der Ausbildung. Deshalb müsse ihnen und den Eltern ein optimales und stimmiges Angebot sowie eine gut organisierte Jugendarbeit unterbreitet werden, lautete die Devise des Vorsitzenden.

In einem kurzen Rückblick seiner 42-jährigen Amtszeit als aktiver Beisitzer (1977-1981) und Vorsitzender (1981-2019) streifte Kammerer für ihn unvergessliche Konzertreisen wie in Mali Losinj (Kroatien), Igea Marina (Italien), Platzkonzert Donau in Flammen Vilshofen, nordeuropäisches Festival der Trachten und Tanzgruppen in Lauenburg sowie die 900-Jahr-Feier Neuhausen 1994.

Seit 1986 seien 154 Jugendmusikerleistungsabzeichen in Bronze (93), Silber (24), Gold (4) und Junior (33) abgelegt worden. Hierfür habe er circa 500 Unterrichtsstunden investiert. Für die jahrelange, konstruktive, harmonische und offene Zusammenarbeit wolle er sich bei allen herzlich bedanken, bilanzierte Kammerer, worauf stehende Ovationen minutenlang auf ihn niederprasselten.