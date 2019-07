von Lothar Herzog

Es hörte sich trotzig an, als der Frauenchor Burgberg das Lied der Comedian Harmonists „Wochend und Sonnenschein“ im Ratssaal des Burgberger Rathauses anstimmte. Ein starkes Gewitter mit viel Regen hatte dafür gesorgt, dass die im Freien aufgestellte Festgarnituren leer blieben und das dritte Burgbergfest unter dem Motto „Sommernachtstraum„ ins Innere verlegt wurde.

Gäste aus der Schweiz und Österreich verleihen dem Burgbergfest einen internationalen Anstrich. Bild: Lothar Herzog

Die Initiatoren, Carolin und Fabian Deberling, zeigten sich über die knapp 50 erschienen Besucher trotzdem zufrieden und dankten für ihr Kommen. Weil sich darunter auch Feriengäste aus der Schweiz und Österreich befanden, erhielt das Fest sogar einen internationalen Anstrich. Der räumliche Umzug änderte nichts am eigentlichen Sinn des Festes: Leute aus dem Dorf zusammenbringen, miteinander ins Gespräch kommen und sich näher kennenlernen. Laut Fabian Deberling könne all das am besten beim Essen und Trinken verwirklicht werden.

Der Frauenchor Burgberg wird von dem Publikum dazu aufgefordert, eine Zugabe zu singen. | Bild: Lothar Herzog

Um das Organisatorische auf ein Minimum zu beschränken, ist jeder Besucher aufgefordert, neben guter Laune Speisen und Getränke selber mitzubringen, die dann nach Belieben ausgetauscht werden. So entsteht eine bunte Vielfalt an Kulinarischem. „Das kommt sehr gut an, den Leuten gefällt das. Es gibt im Ort Menschen, die sehen sich kaum. Dieses Fest im kleinen Rahmen ist eine gute Gelegenheit, eine Stätte der Begegnung“, sagt Fabian Deberling.

Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder (links) preist Besuchern die Ortschronik und die Ortsfahne an. Bild: Lothar Herzog

Für ihn steht jetzt schon fest, dass es im nächsten Jahr die vierte Auflage geben wird. Denn der Umzug in den Ratssaal hat der guten Stimmung nicht geschadet. Weil so ein kleines Bürgerfest keine Millionen benötigt, sang der Frauenchor unter der Leitung von Ulrike Brusch und Pianist Matthias Faller das Lied „Musik, Musik, Musik“ und war überrascht, als nach den Folgebeiträgen „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ und „Veronika, der Lenz ist da“ eine Zugabe gefordert wurde. Chor-Vorsitzende Ute Schwarz nutzte die Gelegenheit und warb um Verstärkung für den Chor. Weil die Gesangsgruppe derzeit nicht in der Lage ist, ein Konzert zu geben, wird sie beim Kinoabend in der Waldauschänke am 17. Oktober auftreten. Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder dankte der Familie Geberling für ihr Engagement.