Nicht nur der Bär steppte beim „Festival der Tiere“ in der Halle der Grundschule Burgberg. Die Zoo-Olympiade der Burgberger Bettelwieber lockte am Samstag, 25. Januar 2020 schräge Vögel, verrückte Hühner und gut gelaunte Nachteulen zum originellen Motto-Ball. Für tierische Stimmung in der ausverkauften Halle sorgten die Guggenmusik Bloos-Arsch aus Peterzell, Hättä Lila aus Villingen und die Ohrwürmer Fischbach.

Die Guggenmusik Bloos-Arsch ist seit 1979 ein Garant für Stimmung, Spaß und fetzigen Rhythmus. Die reine Männertruppe ist weit über die Region hinaus bekannt und bescherte den Ball-Besuchern urwüchsigen Guggensound.| Bild: Annette Bammert