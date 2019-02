von Lothar Herzog

Mit dem Kinderumzug am Schmotzigen Donnerstag ist in Neuhausen die heiße Phase der Fasnet eingeläutet worden. Hierzu gehörten auch die Befreiung des Geistes aus den Katakomben des Rathauses und das Hertreiben des Wolfes in den Ort. Bei frühlingshaften Temperaturen strahlten die kleinen Narren mit der Sonne um die Wette. Der bunt kostümierte Umzug, den wieder die Bläserjugend des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen organisierte, startete vom Schweizeracker aus durch die Dorfmitte.

Mit dem Kinderumzug wird die Fasnet in Neuhausen eingeläutet. | Bild: Lothar Herzog

Neben Geisterrecken und Wolfsnarros der Narrenzunft marschierten unter den Klängen des Musikvereins der Kindergarten Neuhausen mit, der außer Rand und Band war. Die Kinder des Kindergartens Windrad Erdmannsweiler brachten den Wilden Westen mit zum Umzug und der Königsfelder Naturkindergarten Zauberwald gab mit seinen braun toupierten Wichteln ein buntes Bild ab.

Auf dem Rathausplatz gibt der Musik- und Trachtenverein Neuhausen ein kleines Platzkonzert. | Bild: Lothar Herzog

Auf Höhe des Rathauses wurde ein Halt eingelegt, um den gereimten Versen von Zunftrat Manuel Link zu lauschen. "Brauchtum und Tradition, pflegten die Alten schon. Ob Mann, Frau, Groß und Klein, ein jeder bringt sich in die Fasnet ein", verkündete er mit Nachdruck.

Gute Idee: Vor dem Geist lieber die Mütze in Sicherheit bringen. | Bild: Lothar Herzog

Getreu dem Brauch wurden der Geist aus seinem dunklen Verlies im Rathaus befreit und der Wolf hergetrieben. Die lustigen Gesellen mischten sich sogleich unters Narrenvolk und trieben ihre Späße.

Beim Kinderumzug in Neuhausen wird der Wolf ins Dorf getrieben, damit die Fasnet losgehen kann. | Bild: Lothar Herzog

Dazu spielte der Musikverein ein paar unterhaltsame Stücke auf dem Rathausplatz, ehe der Umzugstross seinen Marsch weiter Richtung Musikerheim fortsetzte. Dort feierte der Narrensamen in vergnügter Runde seine Fasnet und kleine Vorführungen sorgten für Kurzweile.

Der Musik- und Trachtenverein Neuhausen führt den Kinderumzug an. | Bild: Lothar Herzog

Der Umzug am Fasnetmontag beginnt um 13.30 Uhr, Aufstellung ist im Schweizeracker. Hinterher herrscht in Lokalen und Besenwirtschaften närrisches Treiben im ganzen Ort.