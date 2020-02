In Königsfeld findet morgen an den Schulen kein Unterricht statt. Das gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in einer Pressemitteilung bekannt. Die Zinzendorfschulen bleiben auf dringende Empfehlung des Landratsamtes Schwarzwald Baar ebenfalls geschlossen.

Grund sei die aktuelle Wettervorhersage: „Nach einer Gesamteinschätzung des Krisenstabs des Landratsamtes, der Sicherheitskräfte und der Bürgermeisterämter wurde die Entscheidung getroffen, die Schulen am Dienstag, 11. Februar lediglich in bestimmten Gebieten wieder zu öffnen. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersage werden die Schulen im Bereich Schwarzwald morgen, am Dienstag, 11. Februar weiterhin geschlossen bleiben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zinzendorfschulen

Die Zinzendorfschulen verschieben ihre für den morgigen Dienstag geplante Viertklässlerparty um eine Woche. Das teilt Stephanie Wetzig, Pressesprecherin der Zinzendorfschulen, mit. Die bereits vereinbarten Vorstellungstermine für das Gymnasium und die Realschule finden wie geplant statt.

Hauptamtsleiter Steffen Krebs sagt außerdem auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass morgen „alle kommunalen Einrichtungen“ geschlossen bleiben.