von Cornelia Putschbach

„Auszubildende für den Beruf des Schreinerhandwerks zu finden, wird zunehmend schwierig“ – Frank Schwarzwälder aus Burgberg weiß wovon er spricht, wenn er diesen Satz sagt. Doch der selbständige Schreiner und Inhaber eines Betriebs mit derzeit sieben Mitarbeitern ergeht sich nicht in Selbstmitleid. Ganz offensiv geht er seit vielen Jahren das Thema an.

In der vierten Generation

Die Schreinerei Schwarzwälder besteht in der vierten Generation. In den vergangenen Jahren hat der Betrieb zum Beispiel in eine neue Lackieranlage und in eine neue CNC-Maschine investiert. Umrüstung auf Photovoltaik und Erdwärme lasse ein nahezu Energie autarkes Arbeiten zu, beschreibt Frank Schwarzwälder die aktuelle Situation. Vieles ist demnach auf eine lange Zukunft des Unternehmens ausgerichtet. Doch dafür braucht es Nachwuchskräfte.

Jedes Jahr ein Lehrling

Frank Schwarzwälder bildet deshalb jedes Jahr mindestens einen Lehrling aus. Seit 1985 absolvierten so bereits über 35 Lehrlinge bei ihm ihre Berufsausbildung. „Wir sind stolz darauf, im Moment eine Auszubildende zur Holzfachwerkerin/Fachpraktikantin für Holzverarbeitung im zweiten Lehrjahr bei uns zu haben“, berichtet Frank Schwarzwälder. Das Unternehmen arbeitet damit auch im Bereich der Inklusion, denn dieser Ausbildungszweig, beziehungsweise Beruf, ist für Menschen mit Behinderung vorgesehen.

Söhne werden auch Schreiner

Auch die Söhne der Familie Schwarzwälder streben den Beruf des Schreiners an. „Der ältere Sohn, Nico, macht gerade eine Ausbildung als Schreiner in Donaueschingen, die er im August abschließen wird. Der jüngere, Tom, möchte nach Abschluss seiner Schulausbildung ebenfalls eine Schreinerlehre machen“, freut sich Frank Schwarzwälder darüber, dass damit sein Betrieb auch für die kommende Generation fortbestehen kann.

„Muss Interesse wecken“

„Bei Jugendlichen muss das Interesse für eine Ausbildung zum Schreiner erst geweckt werden“, weiß Frank Schwarzwälder. Durch verschiedene Aktionen wirbt der Betrieb regelmäßig für sich. So ist er bei Messen, wie beispielsweise der Jobs for Future, der Gewerbeausstellung in Königsfeld, bei der Südwestmesse, bei entsprechenden Veranstaltungen der Christi-Brown-Schule in Villingen oder auch dem Naturpark-Markt in Königsfeld vertreten. Interessierten Jugendlichen wird die Möglichkeit zu Praktika und im Rahmen der Ausbildung dann, soweit erforderlich, die Bereitstellung von Nachhilfeangeboten ermöglicht.

Viele Kontakte zu jungen Menschen

Vor Ort, in der Burgberger Schreinerei, hatte das Unternehmen anlässlich verschiedener Projekttagen in der Vergangenheit bereits die Kindergärten Schwalbennest Weiler und Arche Königsfeld, die Schule Königsfeld sowie die dritte Klasse der Friedrich-von-Schiller-Grundschule aus Burgberg zu Gast. Für die Kinder gab es jeweils eine Führung durch den Betrieb und sie selbst durften mit Holz werkeln. „Die kleinen Gäste waren überrascht, wie viele computergesteuerte Maschinen es in der Werkstatt gibt und wie damit fast automatisch Teile gesägt, gefräst und bearbeitet werden“, erinnert sich Frank Schwarzwälder gerne.

Handwerkskunst ist gefragt

„Die klassische Handwerkskunst hat keineswegs ausgedient“, betont Frank Schwarzwälder und erklärt: „Sie feiert zum Beispiel ein Comeback im Unikat-Bereich. Die Stärken des Handwerks liegen in der engen Beziehung zum Kunden und in individuellen, pfiffigen Lösungen sowie in der Weiterentwicklung.“

Besonders engagiert

Dieses besondere Engagement für den Ausbildungsberuf des Schreiners wurde jetzt durch den Landesfachverband des Schreinerhandwerks Baden-Württemberg und die Georg-Thalhofer-Gesellschaft ausgezeichnet. Die Schreinerei Schwarzwälder erhielt einen Innovationspreis beim Wettbewerbsthema „Fachkräftemangel und Ausbilderstolz“ in der Kategorie der Betriebe bis zu zehn Mitarbeiter.

