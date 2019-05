Bereits zum zweiten Mal lädt Christiane Potschaske zu einem Internationalen Schmerztherapie- und Faszien-Workshop ein. Die Veranstaltungen finden am Wochenende von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, in Königsfeld statt.

„Lebe besser in deinem Körper“

Die diplomierte Freizeit-Sporttherapeutin stellt die Workshops unter das Motto „Lebe besser in deinem Körper“. Hierzu werden spezielle Therapiebälle in verschiedenen Größen verwendet, um das schmerzende Gewebe, Verspannungen und Gelenkseinschränkungen in verschiedenen Techniken zu bearbeiten. Diese wirksame Form der Selbstfürsorge ist für jeden geeignet und ist eine einfache Möglichkeit den Körper jeden Tag neu zu regenerieren. Theoretisch könnten die Gelenke des Menschen 120 Jahre alt werden, wenn sie, und auch das fasziale Gewebe, mit der nötigen „Pflege“ versehen werden.

Gesundheit Verstecktes Gelenk kann Ärger machen Das könnte Sie auch interessieren

Angebot besonders für ältere Menschen

Am Freitag, 21. Juni, sind von 14 bis 16.30 Uhr besonders ältere Menschen angesprochen. Es geht darum, fasziale Steifigkeit einzuschränken, um beweglich zu bleiben und Stürze zu vermeiden. Am Samstag, 22. Juni, werden von 10 bis 12.30 Uhr die Körpermitte und der unteren Rücken behandelt. Atemmechanik, Geschmeidigkeit und Kraft werden mit fein abgestimmten Yogaposen und Selbstmassage angegangen. Von 14 bis 16.30 Uhr wird „Runtergefahren“ und entspannt. In dieser Nonstop Roll-Einheit werden die Therapiebälle zur besseren Durchblutung und Nährstoffversorgung, sowie bei Schmerzen gezielt eingesetzt.

Leben und Wissen Außer Gefecht gesetzt: Wenn der Rücken ständig schmerzt Das könnte Sie auch interessieren

Expertin aus Stockholm gibt wertvolle Tipps

Am Sonntag, 23. Juni, werden schließlich von 10 bis 12.30 Uhr die faszialen Zuglinien in den Mittelpunkt gestellt. Die Teilnehmer entdecken gemeinsam potentielle „blinde Flecken“ an der Frontal-, Rücken- und Laterallinie des Körpers. Die Gelenkmobilität wird mit den Therapiebällen auf spielerische Weise herausgefordert. Die Workshops werden von Annelie Alexander aus Stockholm in gut verständlichem Englisch gehalten. Alexander ist eine international tätige Ausbilderin und Lehrerin bei „Yoga Tune Up weltweit“ mit zwanzigjähriger Erfahrung. Übersetzt und assistiert werden die Workshops von der Organisatorin Christiane Potschaske.

Die Veranstaltung findet in der Turnhalle der Grundschule Königsfeld statt. Anmeldungen bis Freitag, 7. Juni, unter 07725/919 846 oder 0173/66 79 724 sowie chripot@t-online.de möglich. Informationen gibt es außerdem im Internet unter der Adresse

www.AchtsamBarfussLaufen.de.