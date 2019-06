von Hans-Jürgen Götz

Königsfeld – Zum Tag der Architektur veranstaltete die Kammergruppe Schwarzwald-Baar der Architektenkammer am Samstag eine Tour zu besonderen Objekten in der Region. Dieses Jahr stand die Tour unter dem Motto „Räume gestalten“. So besuchte die Gruppe unter anderem auch den Zinzendorfplatzes im Herzen von Königsfeld, welcher in den letzten zwei Jahren mit viel Liebe zum Detail auf Grundlage der historischen Planung komplett neu gestaltet wurde. Im Planungsstadium hatte es heftige Bürgerproteste bis zum Petitionsausschuss des Landes dazu gegeben.

Königsfeld Fritz Link über den Zinzendorfplatz: "Die Akzeptanz ist deutlich gestiegen." Das könnte Sie auch interessieren

Dabei wurde die historische axiale Wegkreuz-Anordnung und Symmetrie der gesamten Anlage wieder historisch korrekt hergestellt, so wie sie bereits 1811 von den Herrnhutern geplant und gebaut wurde. Durch die adlige Herkunft des Wiederbegründers der Böhmisch-mährischen Brüdergemeine, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, wurde die Architektur von barocker Ästhetik geprägt. Dazu gehörte die Freude an aufwendigen Garten- und Platzanlagen. Dementsprechend greift die Wiederherstellung des historischen Zinzendorfplatzes die axiale Grundausrichtung des 100 mal 100 Meter großen Platzes nach den Häuserkanten der umgebenden Bebauung auf. Damit ist Königsfeld eine von nur 26 Kommunen in Baden-Württemberg, die den Ensemble-Schutz als höchste Form denkmalschutzrechtlicher Einstufung genießt.

Zinzendorfplatz Königsfeld. Luftbild Juni 2019..

Für die Neugestaltung des Platzes und der umgebenden Straßen und Wege wurden insgesamt 2,85 Millionen Euro aufgewendet. Im Gegenzug dazu stehen 1,6 Millionen Euro an Fördergeldern des Landes in den Büchern. „Neben den vielschichtigen Absprachen mit dem Denkmalschutz haben wir bei der Planung aber auch Wert auf eine Bürgerbeteiligung gelegt“, erläuterte Bürgermeister Fritz Link. So entstand in einem der vier Quadrate auch ein Staudenrondell, welches im Schatten der großen Eiche mit weißen Sitzbänken zum Verweilen und Erholen einlädt. Dort steht nun auch das frisch renovierte Denkmal des Grafen Zinzendorf.

An der gegenüberliegenden Ecke des Platzes findet sich dann neben der denkmalgeschützten Zisterne noch eine große Esche. Alle anderen Bäume und Büsche wurden vor der Neugestaltung gerodet, weil sie entweder zu alt waren oder über die Jahre die Blickachsen auf die symmetrischen Grund-elemente des Platzes gestört oder entstellt hatten.

Zinzendorfplatz Königsfeld..Die Besuchergruppe vor dem neuen Brünnen in der Mitte des Platzes.. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dafür wurden letzten November 27 neue kleinwüchsige Winter-Linden eingepflanzt. Diese sind schon 20 Jahre alt und zeichnen sich durch langsames Wachstum und einen engen und nicht allzu hohen Bewuchs aus. Das dient vor allem dem Freihalten der Sichtachsen des Platzes. Dabei haben diese Bäume bereits eine längere Reise aus einer großen Baumschule bei Wilhemlshaven hinter sich, bevor sie nun auf dem Zinzendorfplatz heimisch werden dürfen. „Wir hatten im Vorfeld einige Baumschulen besucht, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Bäume für unseren neu gestalteten Platz finden“, erläuterte Ortsbaumeister Jürg Scheithauer.

„Die neuen, im Alleencharakter dem Wegeverlauf beziehungsweise den Platzkanten folgenden Baumstandorte entsprechen den spätbarocken Vorgaben der Ursprungspläne“, erläuterte Landschaftsarchitekt Marius Weißhaupt. Und zusammen mit dem Altbestand finden sich dann auch wieder genau 38 Gehölze auf dem Gelände – wie bereits vor dem Umbau. Bei den Lampen konnte man hingegen auf die vorhandenen Leuchten zurückgreifen, die aber vor dem Einbau auf moderne und sparsame LED-Technologie umgerüstet wurden.

Zinzendorfplatz Königsfeld. Luftbild Juni 2019..

„Dieser historische Platz wird aber auch digital erlebbar werden“, erklärte Link der Gruppe. Derzeit wird eine spezielle Smartphone-App programmiert, die den Zinzendorfplatz interaktiv erlebbar macht und viele Hintergrundinformationen zu den Details, der Historie und den umliegenden Gebäuden liefert. Und damit das auch wirklich jeder problemlos nutzen kann, wird von der Gemeinde Königsfeld auf dem ganzen Platz noch ein kostenloses WLAN eingerichtet. Das dürfte dann sicherlich auch dafür sorgen, dass der Platz von vielen Schülern besucht wird, liegt er doch genau zwischen den Schulen und einigen der Internatsgebäude.

Bis die Königsfelder ihren neu gestalteten Zinzendorfplatz in Besitz nehmen dürfen, dauert es aber noch ein paar Tage. Zuerst muss der frisch eingesäte Rasen noch besser anwachsen und trittfest werden. Das sollte aber Ende Juli so weit sein. Bis dahin werden dann auch noch die neuen Drehliegen eingebaut und den Platz komplettieren. Der Zinzendorfplatz in der Ortsmitte soll dann erneut zu einer Stätte der Begegnung werden.