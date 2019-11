von Lothar Herzog

Noch vor zwei Jahren wurde beim Radfahrerverein Frisch Auf Neuhausen von Auflösung gesprochen, weil niemand Vorstandspositionen übernehmen wollte. Nun wird 2020 wieder eine Lizenz für die Teilnahme an Straßenradrennen beantragt und bei der Hauptversammlung im Tagungsraum des Feuerwehrgerätehauses ein Generationswechsel im Vorstand eingeläutet.

Während Vorsitzender Wolfgang Singer sich zur Wiederwahl bereit erklärte und damit in seine siebte Amtszeit geht, stellte Schriftführerin Rita Falb ihren Posten nach 38-jähriger Tätigkeit zur Verfügung. Nachfolger wurde Markus Blust. Aus der Funktionärsriege ausscheiden wird Falb nicht, sie übernahm von Blust den Part des Kassenprüfers. Zweiter Revisor bleibt Oswald Mössinger. Die Wahl des 2. Fahrwarts und 2. Fähnrichs wurden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Neuer Jugendleiter ist Markus Lachmann, der Daniel Rambla ablöste. Dieser Wechsel drängte sich förmlich auf, nachdem Lachmann zuvor bei den Jahresberichten die Gründung einer Rennradgruppe mit sechs Jungen und einem Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren bekannt gegeben hatte. Für fünf Jugendliche soll im kommenden Jahr eine Lizenz beantragt werden, damit sie an Straßenradrennen teilnehmen können.

Obwohl Ortsvorsteherin Sabine Schuh darüber berichtete, dass die neu eröffnete Downhill-Strecke auf der Kinderweide sehr gut angenommen werde, riet Lachmann von einer Teilnahme zu Trainingszwecken eher ab. „Das ist mit Vorsicht zu genießen. Dazu braucht es einen Trainer. Das Risiko eines Sturzes ist da deutlich höher als bei einem Straßenrennen“, urteilte der neue Jugendleiter.

Kassierer Herbert Singer wies ein Minus im mittleren dreistelligen Bereich aus. Dies schmälerte den guten Kassenstand kaum. Laut Falb trafen sich die Radler-Frauen 32 Mal zur Gymnastik und ein Dutzend Mal zum Kegeln. Sie regte einen Tagesausflug mit einem Bus an. Nach Auskunft des Vorsitzenden kann bei den Mittwochs-Radlern jeder teilnehmen. Die Gruppe sei auf knapp 20 Personen angewachsen. Es gebe auch eine E-Bike-Gruppe mit bis zu zehn Fahrern. Es würden jedes Mal nette Touren gefahren mit geselliger Einkehr zum Abschluss. „Ab sofort findet das Herrenturnen wieder am Dienstag statt“, forderte der Vereinschef die Herren der Schöpfung zur Teilnahme auf.

Aus verschiedenen Gründen sei die Hauptversammlung in den Herbst verschoben worden. Diese werde in 2020 wieder wie gewohnt im Frühjahr stattfinden. Bis dahin wolle der Vorstand ein Jahresprogramm mit Terminen erstellen. Darin enthalten soll die traditionelle Ausfahrt am 1. Mai sein, die in den vergangenen drei Jahren witterungsbedingt ausfallen musste.