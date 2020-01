von Lothar Herzog

Die Feuerwehr-Abteilung Königsfeld musste im vergangenen Jahr zu 32 Einsätzen ausrücken. Sie hat aber kaum genügend Wehrleute, um die immer größer werdende Beanspruchung meistern zu können. Eine alarmierende Situation, wie Abteilungsleiter Ronny Thome jetzt in der Jahreshauptversammlung betonte.

„Brauchen mehr Aktive“

In der Hauptversammlung im Schulungsraum des Gerätehauses sprach Thome von einem sich ständig ändernden Aufgabenfeld der Feuerwehr. Bereits zum zweiten Mal in Folge sei die Anzahl von mehr als 30 Einsätzen im Jahr übertroffen worden. „Da hat sich das neue Löschfahrzeug HLF 20/20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) als Volltreffer erwiesen. Was wir aber dringend brauchen, sind mehr Aktive“, forderte der Abteilungsleiter. Die derzeitige Anzahl sei „alarmierend niedrig“. Nur durch die Jugendwehr, von der immer wieder Mitglieder in die aktive Wehr übertreten, könne sich die Abteilung über Wasser halten. Da andererseits kaum Quereinsteiger hinzustießen, werde der altersbedingte Abgang nicht mehr kompensiert.

„Wir proben jeden Dienstag in den geraden Wochen ab 19.30 Uhr am Gerätehaus in der Gartenstraße. Da können Interessierte vorbeikommen und Fragen werden gerne beantwortet“, warb Thome in eigener Sache. Wie der Abteilungschef auf Nachhaken des SÜDKURIER erläuterte, habe nicht nur die Kernwehr Königsfeld dieses Problem. An genügend Feuerwehrleuten mangle es fast überall. Nur in Dörfern sei die Feuerwehr noch etwas besser angesehen als in der Stadt. In Königsfeld zögen viele junge Leute aus beruflichen Gründen weg oder weil sie studieren gehen. Zudem seien die Anforderungen der Schule für Mitglieder der Jugendwehr ein Problem. „Es gibt eine Faustformel, wie viele Einsatzkräfte man entsprechend der Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge haben sollte. Wenn wir demnächst das an die Abteilung Buchenberg ausgeliehene Löschfahrzeug zurückbekommen, bräuchten wir rund 30 Aktive. Wir haben derzeit kaum die Hälfte“, verdeutlichte Thome den Personalnotstand.

277 Einsatzstunden

Die 32 Einsätze gliederten sich nach der Statistik von Schriftführer Torsten Bauer in zehn technische Hilfeleistungen, neun Brände, acht Fehlalarme durch Brandmelde-Anlagen, drei Türöffnungen und zwei Unterstützungseinsätze für den Rettungsdienst. Zusammen mit der Tageseinsatzgruppe wurden 277 Einsatzstunden geleistet. Außerdem trafen sich die Wehrkräfte zu 20 Proben.

Ärger um Ausflug

Ein nach 15-jähriger Pause wieder unternommener Ausflug kam bei Kassierer Hans-Werner Scholz nicht gut an, weil dieser genau an dem Tag stattfand, an dem der Zinzendorfplatz eingeweiht wurde. Scholz stellte deshalb nach 43 Jahren seinen Posten zur Verfügung. Seine Nachfolge trat Luisa Vogler an. Wie Scholz eingestand, habe es wegen dem Ausflug Unstimmigkeiten gegeben, die aber inzwischen ausgeräumt seien. „Nach 43 Jahren darf man ein Amt ruhigen Gewissens an Jüngere übergeben“, begründete Scholz seinen Schritt.

Tolle Nachwuchs-Truppe

Jugendwartin Katrin Schwager berichtete von mehreren Unternehmungen mit der Jugendwehr, die sie als „Supertruppe“ bezeichnete. Sie traf sich zu 31 Proben, in denen der Umgang mit dem Funkgerät, das Finden von Hydranten und Erste Hilfe geübt wurden. Kommandant Erich Dieterle lobte die Abteilung als wichtigen Baustein der Gesamtwehr und kündigte sein Amtsende bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr an. Der 8. Flohmarkt findet am 13. Juni wieder auf dem Rathausplatz statt.