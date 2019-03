von Lothar Herzog

Königsfeld (log) Für den Bereich Tourismus betreibt die Gemeinde einen immensen Aufwand und nimmt auch ordentlich Geld in die Hand. Trotzdem ist es 2018 nicht gelungen, die Anzahl von Gästen und Übernachtungen des Vorjahres 2017 zu erreichen.

Der Kurort kann somit dem aktuellen Trend des Schwarzwalds mit steigenden Zahlen nicht folgen. Dies war für Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann enttäuschend. Wie sie in der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales am Mittwoch schilderte, zeigten die Statistiken, dass die Gemeinde nach den überdurchschnittlichen Steigerungen bei den Gästeankünften in den Vorjahren einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen habe. Im Jahre 2018 seien 7,6 Prozent weniger Gäste nach Königsfeld gekommen.

Außer Januar und November seien alle Monate und die meisten Betriebsarten davon betroffen gewesen. Nur der Reisemobilpark hebe sich mit einem Plus von 25 Prozent ab. Auch die Übernachtungszahlen seien um 4,4 Prozent gesunken, bedauerte Hermann. Eine Steigerung von 6,3 Prozent verzeichneten dagegen die Gästezahlen bei den Pensionen und Gästehäusern. Der Reisemobilpark komme hier auf ein Plus von 10,2 Prozent. Alle anderen Beherbergungsarten wiesen rückläufige Übernachtungszahlen auf.

Einen herben Einbruch hätten die Pensionen und Gästehäuser erlitten, trotz des starken Zuwachses bei den Gästeankünften, berichtete die Kurgeschäftsführerin. Nach extrem starken Vorjahren habe sich der Anteil ausländischer Gäste um 19,2 Prozent verringert und in ähnlicher Quote deren Anzahl an Übernachtungen. Das Ergebnis sei vor allem auf die hohe Anzahl von Busgruppen aus China zurückzuführen. Die kurze Aufenthaltsdauer der Gruppen wirke sich in der Statistik stark aus und liege bei 5,8 Tage, so Hermann. Um dem rückläufigen Trend entgegenzuwirken, habe die Tourist-Info im Berichtsjahr die Online-Buchbarkeit bearbeitet. Über das Internet werde gebucht, reserviert und Broschüren bestellt. Es sei deshalb extrem wichtig, alle Betriebe im Internet darzustellen und eine Buchung online zu ermöglichen. Man müsse sich mit einem medialen Kommunikationsmix aus Internet, Messen, Pressearbeit und Printmedien auseinandersetzen, um aus der breiten Vielfalt der Möglichkeiten die dem Kurort machbaren Bausteine auszuwählen und zu nutzen. Bei der kundenorientierten Darstellung der touristischen Leistungen sei die Tourist-Info auf die Unterstützung und Kooperation mit allen Gastgebern angewiesen. Außerdem müsse künftig der Qualitätssicherung eine höhere Bedeutung zukommen, sagte Hermann.

Bei der Vorstellung des Marketings für den Tourismus in Königsfeld räumte Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann auf Nachfrage einzelner Ratsmitglieder ein, dass die besuchte Messe in Zürich nur eine schwache Nachfrage gebracht habe. Angefragt würden vor allem die Bereiche Vier-Sterne-Plus-Hotel und Ferienwohnungen auf dem Bauernhof. Das Bestreben, marktfähige Betten zur Verfügung zu haben, werde deshalb eine wichtige Aufgabe der Gemeinde sein. Die Onlinebuchbarkeit und Gewinnung der Gastgeber für die Darstellung des Angebots im Internet werde mit Nachdruck bearbeitet. Mit der Umsetzung des Marketing- und Kommunikationskonzepts werde es für den neuen historischen Zinzendorfplatz mit dem umliegenden Gebäudeensemble eine eigene App geben. Programmiert werde sie von einer Agentur, die auch erste Contents einpflege. Die Aktualisierung und Einbindung der App in das Kommunikationsportfolio übernehme die Tourist-Info.

Veranstaltungs-Highlights für 2019 seien ein Kabarett-Abend mit Marlies Blume, der 13. Naturparkmarkt, ein großer Wandertag auf den Höfe- und Mühlenwanderwegen, das 21. Burgspektakel auf der Ruine Waldau und der Kindersommer zusammen mit Mönchweiler, zählte die Kurgeschäftsführerin auf.

Ratsmitglied Hans Mack riet davon ab, weiterhin die Messe in Zürich zu besuchen und dafür 5000 Euro zu investieren, solange die entsprechenden Zimmer nicht verfügbar seien. Des Weiteren sah Mack Handlungsbedarf bei der Internetseite der Gemeinde. Im Vergleich zu Homepages anderer Kommunen und Firmen müsse bei Königsfeld ein weitaus größerer Aufwand betrieben werden, um an die gewünschten Informationen zu kommen. Dies sahen auch andere Ratskollegen so.

Bürgermeister Fritz Link erinnerte, erst vor wenigen Jahren für einen Relaunch einen Experten und Marktführer engagiert zu haben. Das sei nicht ganz billig gewesen. Er sei davon ausgegangen, dass Königsfeld einen modernen Internetauftritt habe. Die Praxistauglichkeit zeige jedoch, dass viele Nutzer Probleme hätten und nicht alles fänden. Dies müsse verbessert werden, unterstrich der Rathauschef vor den Ausschussmitgliedern.