von Lothar Herzog

Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Königsfeld, insbesondere die an der Friedrichsstraße, werden am 19. Mai und 3. Oktober ihre Geschäfte öffnen. Darauf einigten sie sich bei der Hauptversammlung des Gewerbevereins im Sportheim des FC Königsfeld.

Königsfeld Hitzige Discounter-Debatte: Auch der Handels- und Gewerbeverein hätte bei der Marktansiedlung mitsprechen wollen Das könnte Sie auch interessieren

Während der verkaufsoffene Sonntag am Naturparkmarkt gute Tradition ist, kommt die Aktion am Tag der Deutschen Einheit durch die geplante Einweihung des neu gestalteten Zinzendorfplatzes erstmals dazu. Wie Bürgermeister Fritz Link den Unternehmern mitteilte, habe der Gemeinderat die rechtlichen Voraussetzungen hierfür bereits geschaffen. Die Kommune wünsche sich, dass an diesem Tag möglichst viele Läden ihre Türen öffnen und ihre Schaufenster entsprechend schmücken. Die Gemeinde stelle hierfür gerne Utensilien bereit, bot der Bürgermeister an.

Festhütten auf der Friedrichstraße

Nachdem Link die Bewerbung dieser Veranstaltungen erläuterte und von einem erhofften Besucherstrom berichtete, wurde er von Johannes Kronbach forsch attackiert: „Das interessiert mich nicht. Da verkaufe ich höchstens einen Fahrradschlauch. Heute Abend geht es um den HGV und nicht um das touristische Werbekonzept der Kommune“. Diana Gässler begrüßte das Angebot der Gemeinde, am 3. Oktober öffnen zu dürfen. Damit aber die Leute auch in die Friedrichstraße kämen, müssten dort die Festhütten aufgestellt werden, bat sie. Dies sicherte der Bürgermeister zu.

Parkplatzsituation ist nicht zufriedenstellend

Eine längere Diskussion gab es zur leidigen Parkplatzsituation im Ort. Wie Link auf Anfrage des Vorsitzenden Klaus Vollprecht zusicherte, gibt es nach wie vor den Gemeindevollzugsbeamten. Der sei angewiesen, zu kontrollieren. Allerdings handle es sich hier nur um eine Halbtagsstelle, die noch mit anderen Aufgaben ausgestattet sei. Die Möglichkeit bestünde, diese Stelle aufzustocken. Es werde sich aber nicht rechnen, urteilte der Bürgermeister. Kronbach wollte den Kontrollen nicht so recht glauben, weil sonst die Dauerparker bestimmt nicht mehr dort stehen dürften. Von Frank Schwarzwälder kam der Vorschlag, den Autos einen Alternativ-Parkvorschlag in Form eines Flyers an die Scheibe zu heften. Wenn die Geschäfte bereit seien, diese Flyer zu verteilen, werde sich die Gemeinde um den Druck kümmern, bot der Bürgermeister an. Damit zeigten sich alle einverstanden.

Der Vorstand des HGV geht mit (von links) Diana Gässler, Barbara Kronbach, Edgar Seckinger, Klaus Vollprecht und Werner Obergfell ins neue Geschäftsjahr. | Bild: Lothar Herzog

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Klaus Vollprecht, Beisitzer Diana Gässler und Werner Obergfell sowie die Kassenprüfer Berthold Müller und Betina Libuda im Amt bestätigt. Für Jan Kachler und Claudia Eppler rückten Barbara Kronbach und Edgar Seckinger neu in den Beirat.