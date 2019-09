von Lothar Herzog

Der Förderverein des Kindergartens „Windrad„ Erdmannsweiler hat im vergangenen Jahr wieder einiges bewegt. Unter anderem sorgte er dafür, dass die Galerie nach Renovierungsarbeiten wieder genutzt werden kann. Und obwohl dies allen Kindern in der Einrichtung zugute kommt, klagten Vorsitzende Jennifer Schwarzwälder und Stellvertreterin Kristina Bader bei der Hauptversammlung über eine nur mäßige Beteiligung bei den Arbeitsdiensten.

Vorschlag: Ein Jahresplan

Wichtig sei das Engagement in der Vereinsgemeinschaft Erdmannsweiler, durch das jährlich bis zu 1500 Euro in die Kasse des Fördervereins fließen. „Wenn jeder Elternteil nur einen rund zweistündigen Arbeitseinsatz bei den Veranstaltungen leisten würde, wäre alles in bester Ordnung“, machte Bader ihrer Unzufriedenheit Luft. Aus den Reihen der anwesenden Mitglieder kamen die Bereitschaft zur Mithilfe und der Vorschlag, einen Jahresplan zu erstellen. Hier kann sich jeder für einen Arbeitseinsatz eintragen. Dies solle zumindest getestet werden.

Neue Küche in Planung

Zu den weiteren Aktivitäten des Fördervereins gehörte der Besuch in der Mosterei Günter in Sulgen, in dem die Kinder ihren eigenen Apfelsaft mit nach Hause nehmen durften. Ein besonderes Erlebnis war es, eine Übung der Feuerwehr live mitzuerleben. Kassiererin Sabine Herr berichtete über einen guten Kassenstand, der aber bald deutlich sinken wird. Ganz oben auf der Wunschliste des Kindergartens steht die Anschaffung einer neuen Küche. Hierzu erhofft sich die Einrichtung auch finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde.

Nachfolger gesucht

Einen Wechsel gab es in der Kindergartenleitung, nachdem Ruth Meyer diese an Sybille Storz übergeben hat. Letztere bedankte sich beim Förderverein für die Unterstützung. Veränderungen wird es im Förderverein 2020 geben. Wie Vorsitzende Jennifer Schwarzwälder und Schriftführerin Sandra Ketterer ankündigten, werden sie in einem Jahr ihr Amt zur Verfügung stellen. Es sei nun genügend Zeit vorhanden, um die Nachfolge vorzubereiten und nach Kandidaten zu suchen, sagte Schwarzwälder.