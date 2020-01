von Gerd Jerger

Nach 30 Jahren deutscher Einheit stand der Neujahrsempfang der Gemeinde Königsfeld im Haus des Gastes ganz unter dem Motto „Deutschland ist eins: vieles“. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Ayleen Weit am Klavier und Jessica Kienzler, Kim Schrenk und Julian Henger, Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen, begleitet.

Fritz Link blickt beim Neujahresempfang im Haus des Gastes auf das vergangene Jahr zurück.

45 Jahre Gesamtgemeinde Königsfeld: Bürgermeister Fritz Link begann bei der Bilanz des vergangenen Jahres mit den Lichtpunkten: Zum zweiten Mal wurde Königsfeld als einzige Gemeinde des Landkreises die Auszeichnung des „European Energy Award“ verliehen, ein Aktionskreis mit Projekten zu Mobilität oder Food-Sharing gegründet, die historische Ortsmitte rund um den Zinzendorfplatz eingeweiht und an die sächsischen Wurzeln der Herrnhuter Brüdergemeine als Ortsgründerin erinnert. Zudem wies Link auf die vielen Bauvorhaben zur Schaffung neuen Wohnraums im Königsfeld und den Ortsteilen hin.

Link zeigte auch die Schattenseiten von 2019 auf: Der Wegfall von Geschäften im Bereich Einzelhandel und Discount-Märkte, verbunden mit der Hoffnung, den Kaufkraftabfluss von sieben Millionen Euro jährlich durch die Ansiedlung eines Aldi-Discount- sowie eines Rossmann-Drogeriemarktes am Ortsrand kompensieren zu können. Und, was besonders schmerze, das Ende der Michael-Balint-Klinik verbunden mit dem Verlust von 42 Akut- und 60 Rehabetten, rund 100 Arbeitsplätzen und 25 000 Übernachtungen jährlich.

Klaus Ketterer wird mit der Bürgermedaille der Gemeinde ausgezeichnet. | Bild: Gerd Jerger

Verleihung zweier Bürgermedaillen: Einer der Höhepunkte des Neujahrsempfangs war die Ehrung zweier Persönlichkeiten, die jahrzehntelang Verantwortung im kommunalen Ehrenamt getragen haben. Beide nahmen von Fritz Link die höchste Auszeichnung der Gemeinde, die Bürgermedaille entgegen: der Ortsvorsteher Neuhausens, Klaus Ketterer, der insgesamt über 44 Jahre in vielfältigen ehrenamtlichen Funktionen und in den Gremien Verantwortung für das Gemeinwesen getragen habe. Seit 1975, als einer der Männer der ersten Stunde der Gesamtgemeinde, habe er damals als jüngstes Mitglied bis zu seinem Ausscheiden im Juli 2019 ununterbrochen dem Ortschaftsrat in Neuhausen angehört.

Peter Hase wird von der Gemeinde mit der Bürgermedaille ausgezeichnet, seine Ehefrau erhält einen Blumenstrauß. | Bild: Gerd Jerger

Als zweiter wurde Peter Hase aus dem Ortsteil Buchenberg für sein jahrzehntelanges, uneigennütziges Engagement für das Allgemeinwohl mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Als gebürtiger Villinger und von 1960 bis 2007 fast fünf Jahrzehnte lang als Forstbeamter tätig, kam Hase nach diversen, landesweiten Einsatzstellen 1975 als Revier-und Stützpunktleiter nach Buchenberg, wo er als Revierförster tätig war.

Auch er sei über 20 Jahre im Ortschaftsrat Buchenberg und zehn Jahre lang als Ortsvorsteher Buchenbergs tätig gewesen, dazu gehörte er als Doppelmandatsträger in drei Legislaturperioden von 2004 bis 2019 insgesamt 15 Jahre dem Gemeinderat an.

Auszeichnungen Kultur und Schule: Für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement im sozialen und kulturellen Miteinander wurde Gräfin Veronika von Hochberg mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Königsfeld ausgezeichnet.

Gräfin Veronika von Hochberg wird von Bürgermeister Fritz Link mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Königsfeld ausgezeichnet. | Bild: Gerd Jerger

Ein echtes Mathe-Ass ist Sarah Warmbold, Schülerin des Zinzendorfgymnysiums: Sie hatte beim 32. Landeswettbewerb Mathematik unter 700 Teilnehmern den dritten Platz belegt. Für ihr Engagement um den Klimaschutz hatte die Kunstklasse der Zinzendorfschulen einen Videoclip zum Thema gedreht. Joshua Merzkirch, Maximilian Ganter, Leo Bally und Jana Brintzinger unter Leitung von Frau Birgit Helms spielten beim Bundesfinale in Berlin auf dem Gelände des Berliner Golf Clubs Gatow an zwei Tagen gegen die besten Schul-Golf-Teams aus zwölf Bundesländern und belegten den zehnten Platz. Die Jugendlichen des Akkordeonorchesters Locherhof Tabea Kammerer, Lukas Storz, Lisa Weisser, Sabrina Weisser und Pascal Kühn mit Dirigent Uwe Rapp wurden für den dritten Platz beim World-Music-Festival in Innsbruck neben weiteren Auszeichnungen bei verschiedenen Musikwettbewerben ausgezeichnet.