von Lothar Herzog

Wie Vorsitzender Bernd Kaluza bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim erläuterte, werde ein Modell mit mehreren gleichberechtigten Vorständen von Vereinen in der Gesamtgemeinde praktiziert und bewähre sich. Entsprechende Vorschläge zur Umstrukturierung des Vorstands will er bis zur nächsten Hauptversammlung am 27. März kommenden Jahres vorlegen, die wieder turnusmäßig im Frühjahr stattfindet.

Sonja Hils ist stellvertretende Vorsitzende

Unabhängig davon wurde Stefanie Lägler als zweite Kassiererin im Amt bestätigt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Sonja Hils, die sich überraschend zur Verfügung stellte und einstimmig das Vertrauen der Versammelten erhielt. Durch den Tod des bisherigen Sportheim-Pächters habe ein neues Konzept erarbeitet werden müssen. Die Konzession für die Bewirtung sei neu beantragt worden. Unter seiner Regie werde das Sportheim mit einem siebenköpfigen Team betrieben, teilte der Fußball-Chef mit.

Wenig Glück mit dem Wetter hatten die Kicker beim Sommerfest und beim Public Viewing während der Fußball-Weltmeisterschaft. Letzteres habe wohl am frühen Ausscheiden der Deutschen Nationalelf gelegen, mutmaßte Kaluza.

Nicht zufrieden mit 2018

In sportlicher Hinsicht war er mit dem Erreichten in 2018 nicht zufrieden. Die erste Mannschaft stieg in die Kreisliga B ab, die „Reserve“ erreichte Rang zwölf. Besser laufe es in der laufenden Vorrunde 2019/2020. Beim Gemeindepokal, den der FC Neuhausen ausrichtete, blieb nur die rote Laterne. In der mit dem SV Buchenberg gut funktionierenden Spielgemeinschaft sieht der Vorsitzende einen Anreiz darin, den derzeit niedrigeren Anteil von Spielern aus Neuhausen zu verbessern.

FC Neuhausen hat 289 Mitglieder

Beim Dank an die Vereinsmitglieder für die Unterstützung im vergangenen Jahr hob Kaluza besonders Klaus Ketterer hervor. „Er ist der Mann für alle Fälle“. Kassierer Harald Irion wies trotz der Ablösung eines Darlehens ein positives Jahresergebnis aus. Seinen Angaben zufolge zählt der FC Neuhausen derzeit 289 Mitglieder, darunter 63 Jugendliche und 177 fördernde Mitglieder.