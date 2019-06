von Lothar Herzog

Neben Golf und Minigolf kann in der Kurgemeinde im Spätherbst nun auch Discgolf (Frisbeesportspiel) gespielt werden. Den Auftrag zur Einrichtung einer 9-Bahnen-Anlage an die Firma DiscGolfPark vergab der Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) in seiner Sitzung am Mittwoch.

Investition liegt bei gut 12 000 Euro

Eine Vorberatung für dieses neue Freizeitangebot der Gemeinde erfolgte in der Sitzung des Jugendbeirats am 8. Mai, in der ein Planungsentwurf und das Auftragsangebot visualisiert wurden. Das Auftragsvolumen liegt bei 12 333 Euro. Nach Auskunft von Jugendreferent Johannes Menton fand bereits Ende April eine Begehung vor Ort nach möglichen Standorten mit Revierförster Peter Gapp und Gregor Marter von der Firma DiscGolfPark statt.

Neun Bahnen im Wald beim Solara

Das Ziel sei gewesen, die Standorte nicht nur forstwirtschaftlich, sondern auch auf ihre technische Spielfähigkeit zu prüfen. Aus derzeitiger Sicht sei die erste Bahn, auf der sich die Spieler sozusagen „einwerfen“, auf dem Natursportpark und weitere acht Bahnen im Waldstück zwischen dem Freibad Solara und Mönchweiler umsetzbar. Eine Anlage mit neun Bahnen entspreche dem Mindeststandard. Zwölf oder mehr Bahnen seien nicht realisierbar. Hierfür sei das Gelände zu klein, urteilte Menton.

Auf Beton wird verzichtet

Die Installation der Fangkörbe erfolge nicht in Beton, sondern mit einem Schraubgewinde in den Boden. Dies sei zwar etwas teurer, habe aber den Vorteil, dass der Korb ohne großen Aufwand entfernt und bei Bedarf auch an anderer Stelle neu verankert werden könne, schilderte der Jugendreferent.

Bedenken wegen fliegenden Scheiben

Hans Mack äußerte Bedenken zur Bahn 1. Da gebe es Publikumsverkehr von Fußgängern und Radfahrern und sei nicht ungefährlich. Auch Ratskollege Stefan Giesel sah Probleme mit dem Pächter der Wiese, wenn die Scheiben nicht im Korb landeten. Menton und Bürgermeister Fritz Link hielten dagegen, dass es bisher bei anderen vergleichbaren Anlagen noch nie zu Verletzungen von unbeteiligten Personen gekommen sei und es 100-prozentigen Schutz nicht gebe. Die betroffene Wiese befinde sich in Gemeindebesitz und werde nicht intensiv genutzt. Auf jeden Fall werde mit dem Pächter gesprochen.